«Мельница», 16-18 января, ММДМ

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Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией

Началось все с выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, затем география стала расширяться, а количество концертов — расти. В этом году рождественский мини-тур «Мельницы» охватит территорию от Сибири до Украины. Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа — праздничной, легкой и немного ироничной.

Театральный зал. «Мельница» в Театральном зале ММДМ — это идеально отработанная электрическая программа в компактном зале. В этом году программа будет основана на концепции сезона «Альхимейра. Лучшее».

Камерный зал. Для Камерного зала ММДМ Хелависа и Сергей Вишняков готовят дуэтную программу, которая будет состоять из материала их последней пластинки «Люцифераза», хитов «Мельницы» в минималистической интерпретации и сольных песен Хелависы.

Светлановский зал. Выступление в Светлановском зале ММДМ — это кульминация рождественских концертов «Мельницы». Каждый раз мы придумываем совершенно отдельную масштабную акустическую программу, которая прозвучит только один раз, поэтому это пропустить нельзя никак.

