]]> ]]>
Главная Музыка Анонсы

«Мельница», 16-18 января, ММДМ

00:47 15.01.2019
«Мельница», 16-18 января, ММДМ
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Материалы по теме:

Рождественские концерты «Мельницы» уже стали традицией

Началось все с выступлений в Москве и Санкт-Петербурге, затем география стала расширяться, а количество концертов — расти. В этом году рождественский мини-тур «Мельницы» охватит территорию от Сибири до Украины. Известный художник Вася Ложкин создал специально для артистов праздничную афишу, на которой изобразил их в виде своих фирменных котов. Такой и будет рождественская программа — праздничной, легкой и немного ироничной.

Театральный зал. «Мельница» в Театральном зале ММДМ — это идеально отработанная электрическая программа в компактном зале. В этом году программа будет основана на концепции сезона «Альхимейра. Лучшее».

Камерный зал. Для Камерного зала ММДМ Хелависа и Сергей Вишняков готовят дуэтную программу, которая будет состоять из материала их последней пластинки «Люцифераза», хитов «Мельницы» в минималистической интерпретации и сольных песен Хелависы.

Светлановский зал. Выступление в Светлановском зале ММДМ — это кульминация рождественских концертов «Мельницы». Каждый раз мы придумываем совершенно отдельную масштабную акустическую программу, которая прозвучит только один раз, поэтому это пропустить нельзя никак.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.