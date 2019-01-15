]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Госдума поддержала законопроект о борьбе с билетными спекулянтами

14:17 15.01.2019
Госдума поддержала законопроект о борьбе с билетными спекулянтами
Государственная дума РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

РФ приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании порядка реализации и возврата билетов на культурные мероприятия.

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года, сообщает РИА Новости. «Целью законопроекта является совершенствование порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете», - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона гласит, что недобросовестная нажива на продаже билетов на культурно-зрелищные мероприятия существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России. Проект направлен на ликвидацию случаев незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия организаций культуры.

Кроме того, в случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю возмещается полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов. Также правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете,
 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.01.2019, 16:26
Гость: gvozd

незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете
--
если закон только приняли - то как это могло быть Незаконной перепродажей?
стоимость и Цена - разные понятия, вообще то.
само существование рынка перекупщиков указывает на Уже существующий Перекос в цене и на коррупцию при продаже билетов..
однако вместо коррекции Tам, госдума поперла методами советских дураков - запретим и делу конец..
ага, а как же ш.. хе хе
15.01.2019, 16:16
Гость: ага

Билетные спекулянты СУЩЕСТВОВАЛИ ТОЛЬКО В СССР И ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО БИЛЕТЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫМИ, СПЕКТАКЛИ ВЫСОКОМОРАЛЬНЫМИ И АРТИСТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ! Сейчас, когда ВСЕ БИЛЕТЫ МОЖНО КУПИТЬ ОЛАЙН И ПО ЦЕНАМ ДАЛЕКО НЕ ПО КАРМАНУ БОЛЬШЕНСТВУ РУССКИХ, "БИЛЕТНЫХ СПЕКУЛЯНТОВ" НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Т.н. "тикет-СКАЛЬПИНГ" НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДАЖЕ В США! ЭТО МИФ! Покупал в США БИЛЕТЫ НА ЛЮБЫЕ СПЕКТАКЛИ! Цены в зависимости от самого спектакля и театра от 10 до 500 дол. В гейропе, ГДЕ НЕТ ТЕАТРОВ, А ТО, ЧТО есть, ЭТО ПОРНОПОМОЙКА с НЕПРОФЕССТОНАЛАМИ, кроме ОПЕРЫ и БАЛЕТА В РОМЕ ("рим")и в ЛОНДОНЕ,где ещё остались профессионалы, билеты вообще можно купить прямо перед спектаклем. ВСЕ спектакли в гейропе ПОМОЙКА, НА КОТОРУЮ КРОМЕ СТАРЫХ ПЕРДУНОВ, НИКТО НЕ ХОДИТ. Да и старые пердуны туда ходят, т.к. хотят показать ОДЕЖДУ! Свободно купил билеты в Большой, Малый в Москве, Мариинку,вОдесский театр оперы и балета, да на все! И цены приемлемые.
15.01.2019, 16:09
Гость: Скептик

Ай-ай-ай!
Торговые наценки в супермаркетах по 200-300% Думу не интересуют.
Бензин по двойной цене - тоже.
А вот билетики - это очень важно.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.