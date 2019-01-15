Госдума поддержала законопроект о борьбе с билетными спекулянтами

14:17

РФ приняли в первом чтении законопроект о совершенствовании порядка реализации и возврата билетов на культурные мероприятия.

Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года, сообщает РИА Новости. «Целью законопроекта является совершенствование порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости услуги, указанной в билете», - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона гласит, что недобросовестная нажива на продаже билетов на культурно-зрелищные мероприятия существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России. Проект направлен на ликвидацию случаев незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия организаций культуры.

Кроме того, в случаях отмены, замены или переноса культурных мероприятий посетителю возмещается полная стоимость билета самой организацией или лицом, уполномоченным на реализацию билетов. Также правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете,

