Лидер «Калинова Моста» отметит юбилей в Кремле с Пресняковым и Пелагеей

16:07

В 2019 году бессменный лидер и вдохновитель группы "Калинов Мост" Дмитрий Ревякин отмечает свое 55-летие двумя грандиозными концертами в Москве и Санкт-Петербурге: 20 февраля в БКЗ Октябрьский (Санкт-Петербург) и 27 февраля - в Государственном Кремлевском Дворце (Москва).

Местом рождения коллектива считается Новосибирск, в котором были записанные ныне ставшие уже культовыми пластинки «Вольница», «Надо было», «Мелодии голых ветвей». На сегодняшний день дискография группы насчитывает 17 альбомов. Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. "Калинов Мост", как любая подлинно творческая и самобытная группа, не укладывается в рамки какого-либо известного стиля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

“В этом году мне исполняется 55 лет. Что-то получилось за это время, что-то не получилось. Но жизнь была интересная, с преодолением, с победами и с потерями. - говорит лидер группы Дмитрий Ревякин. - Хочу поблагодарить всех, кто был с нами все эти годы и тех, кто только присоединился к нам. Без вашей поддержки, вашего внимания, критики и любви не состоялся бы “Калинов Мост” и я как автор. За эти годы было записано много альбомов, но, я думаю, все еще впереди. Творческих планов громадье, мы постараемся открыть для себя что-то новое и в музыке, и в лирике. Приглашаю вас на юбилейные концерты в Москве и в Питере. Приходите, мы постараемся вас порадовать и не разочаровать. До встречи!”

В юбилейных концертах примут участие друзья коллектива. На сцену БКЗ "Октябрьский" выйдут Юрий Шевчук, "Алиса", Олег Гаркуша, Сергей Чиграков, "Аффинаж". В Кремле с юбилеем Ревякина поздравят Стас Намин, Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр, Пелагея, Владимир Пресняков-старший, Андрей Мерзликин, Татьяна Анциферова, группа 25/17 и другие.

