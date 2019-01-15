Черная Ленточка «Первый»

Исполнитель: Черная Ленточка, Название: «Первый», Стиль: психоделический панк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Черная Ленточка» поет о смерти, но называет свои диски вполне жизнеутверждающе. Дебютный сингл назывался «Восход». Первый полновесный альбом так и именуется – «Первый». Уже на уровне заглавий слушатель приучается к мысли, что смерть – это отнюдь не конец, а рождение в жизнь вечную.

Есть мудрая фраза о том, что жить нужно так, будто ты уже умер. Участники «Черной Ленточки» не только живут, но и играют таким же манером. За гранью земного бытия отпадут категории хитов, музыкальных стилей, целевых аудиторий и привычных конструктивных элементов аранжировки. Музыка будет восприниматься как топливо, которое либо позволит тебе дотянуть до желанного причала, либо – уж не обессудь Владимир Селиванов и сам предельно точно сказал об этом в «Русской смерти»: «Русская смерть – когда невозможно терпеть, когда только песни петь».

Именно поэтому к звучанию «Первого» не стоит подходить с мерками музыкальной критики. Это в чистом виде шаманство, отсюда – использование народных заговоров в «Русской смерти» (похожих на самую последнюю в чьей-то жизни колыбельную), зазывных потусторонних колокольцев, органчиков, играющих отходную. Уносящая в неведомые пределы «Песненка берсерка» вообще постоянно прерывается щелканьем затвора. Естественно, огромное внимание уделено ритму, который целиком и полностью лежит на плечах играющего в «ЧЛ» на басу Владимира Селиванова и мультиинстументалиста «Серебряной свадьбы» Артема Залесского. Тандем ткет предельно вязкое полотно, будто комьями земли о крышку гроба.

Представители русского рока всегда был неравнодушны к теме смерти. Но разница в отношении к ней у Владимира Селиванова с одной стороны и его коллегами с другой хорошо видна по песне «Ночь». Подобный сюжет можно найти у «Северного Флота» в «Самой темной ночи». Но у преемников «Короля и Шута» ощутим нескрываемый страх перед смертью, тогда как у «Черной Ленточки» говорится о том, что смерть помогает победить страх и взять с собой за грань земного бытия все самое лучшее.

Еще очевидней стала в «Первом» разница между «Черной Ленточкой» и прошлым музыкальным проектом Владимира Селиванова «Красные Звездя». Ремейк одной из песен «КЗ» - «Не бойся, я с тобой» - присутствует на диске. Если раньше она звучала героически, то теперь в ней ощутимы перепады напряжения, сомнения, откаты назад. Помогая избавиться слушателя от животного страха смерти, лирический субъект песни не избавлен от этого страха сам. Он хоть и берет на себя роль потустороннего проводника, но нередко бредет наугад – отсюда и ощущение некоторой затянутости в некоторых инструментальных фрагментах.

Окончательную победу над смертью помогает одержать человеку лишь Бог. Песня «Миражи» написана от лица распятого Христа, который своими крестными муками указывает путь всем нам. Но не каждый это может вместить. Поэтому Владимир Селиванов предусмотрел альтернативный вариант альбома – песню «Обелиск», написанную в духе дворового дарк фолка группы «Зазеркалье» и представляющую собой некий ликбез для тех, кому загробные идеи «Первого» пока в новинку.

