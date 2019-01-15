Концерт-фантазия «Музыка без границ», 17 января, Зеркальный зал на Пушечной улице
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Произойдет рождение нового музыкального трио в рамках проекта «Музыка без границ». На одной сцене выступят знаменитые исполнители классической музыки: Екатерина Мельникова – орган, Наталия Савинова – виолончель, Виктор Ямпольский – фортепиано.
Гости концерта услышат музыку Баха, Беллини, Моцарта, Сальери, Бетховена, Глазунова и неаполитанские песни в необычных версиях и трактовках.