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Концерт-фантазия «Музыка без границ», 17 января, Зеркальный зал на Пушечной улице

19:54 15.01.2019
«Музыка без границ», 17 января, Зеркальный зал на Пушечной улице
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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17 января 2019 года в Зеркальном зале на Пушечной улице состоится уникальный концерт

Произойдет рождение нового музыкального трио в рамках проекта «Музыка без границ». На одной сцене выступят знаменитые исполнители классической музыки: Екатерина Мельникова – орган, Наталия Савинова – виолончель, Виктор Ямпольский – фортепиано.

Гости концерта услышат музыку Баха, Беллини, Моцарта, Сальери, Бетховена, Глазунова и неаполитанские песни в необычных версиях и трактовках.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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