Галкин раскрыл причину ухода Пугачевой с программы «Сегодня вечером»

12:04

Алла Пугачевой внезапно покинула съемки программы «Сегодня вечером», посвященной певцу Игорю Николаеву.

Изначально примадонна прибыла в телецентр Останкино, дабы поздравить Николаева с 40-летием творческой деятельности. Правда, через несколько минут после начала съемок, по информации «Собеседника», у 69-летней певицы началась аллергическая реакция и удушье.

Ей становилось все хуже, и она покинула студию. Позднее удалось выяснить, что аллергию вызвал искусственный снег в студии. «Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля! – посетовала Алла Борисовна, а потом продолжила. – Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!»

В ноябре 2018-го Пугачева отменила выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина, также сославшись на плохое самочувствие.

Новость о состоянии здоровья певицы скептически прокомментировал ее супруг Максим Галкин. «Какая аллергия? У нее все прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают все эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать», — заявил «Телепрограмме» шоумен.

