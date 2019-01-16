Рианна судится с отцом из-за фальшивых концертов

12:32

Барбадосская певица Рианна подала судебный иск на своего отца.

Основные претензии певицы связаны с тем, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес, сообщает Газета.Ру. Уточняется, что в 2017 он создал свое агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.

Исполнительница убеждена, что отец использует созданную ей репутацию бренда Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, родитель выдавал себя за ее официального представителя и пытался организовать без ее согласия 15 ее концертов в Латинской Америке.

Несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке. Певица просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.

