]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Рианна судится с отцом из-за фальшивых концертов

12:32 16.01.2019
Рианна судится с отцом из-за фальшивых концертов
Рианна. Фото фан-сообщества в «ВКонтакте»
Материалы по теме:

Барбадосская певица Рианна подала судебный иск на своего отца.

Основные претензии певицы связаны с тем, что он использовал ее бренд одежды и косметики Fenty и их родство для того, чтобы начать свой собственный бизнес, сообщает Газета.Ру. Уточняется, что в 2017 он создал свое агентство по развитию талантов Fenty Entertainment.

Исполнительница убеждена, что отец использует созданную ей репутацию бренда Fenty для продвижения собственного бизнеса. Кроме того, родитель выдавал себя за ее официального представителя и пытался организовать без ее согласия 15 ее концертов в Латинской Америке.

Несмотря на многочисленные письма певицы, ее отец продолжал зарабатывать на созданной Рианной марке. Певица просит суд запретить ему использовать название Fenty и возместить нанесенный ей ущерб.
 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.