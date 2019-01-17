Владимир Мединский возмущен критикой фильма «Т-34»

12:32

Глава Минкульта России Владимир Мединский возмущен уничитжительными отзывами критиков и историков-любителей в интернете по поводу исторической драмы «Т-34».

В ответ министр призвал правильно относиться к подобным фильмам. Заявление было сделано министром на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Фильм рассказывает о неправдоподобном побеге из немецкого плена на танке «Т-34». «Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдо-кинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма «Т-34»», - сказал министр РИА Новости.

Также чиновник отметил, что самые частые упреки относятся к финалу картины, который называют голливудским. По словам министра, он ни разу не слышал подобных откликов по поводу, например, картины «Спасти рядового Райана».

