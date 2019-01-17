]]> ]]>
Главная Кино Новости

Владимир Мединский возмущен критикой фильма «Т-34»

12:32 17.01.2019
Владимир Мединский возмутился критикой "Т-34"
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Материалы по теме:

Глава Минкульта России Владимир Мединский возмущен уничитжительными отзывами критиков и историков-любителей в интернете по поводу исторической драмы «Т-34».

В ответ министр призвал правильно относиться к подобным фильмам. Заявление было сделано министром на первом заседании рабочей группы Российского исторического общества по подготовке мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма.

Фильм рассказывает о неправдоподобном побеге из немецкого плена на танке «Т-34». «Мне просто возмутительно сейчас читать некоторые отклики наших псевдо-кинокритиков и больших историков-любителей в интернете и на официальных средствах массовой информации по поводу феерически успешного фильма «Т-34»», - сказал министр РИА Новости.

Также чиновник отметил, что самые частые упреки относятся к финалу картины, который называют голливудским. По словам министра, он ни разу не слышал подобных откликов по поводу, например, картины «Спасти рядового Райана».
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Министерство культуры РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2019, 15:02
Гость: IgS

Успех одних особенно в области идеологии и патриотизма вызывает панику у всех антироссийских деятелей. Они проявились, и это уже хорошо. Я уже писал в комментаричх в российской газете теперь нужен фильм про Миг в корейской войне. Там подлинная история.
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.