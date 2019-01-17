Лу, Мульт, Риша, 31 января, «16 Тонн»

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Главная рок-фронтвумен страны — Лусинэ «Лу» Геворкян, гитарист Андрей «Мульт» Селезнёв, а также виолончелистка Ирина «Risha» Львова представляют новую акустическую программу!

31 января 2019 года в столичном клубе «16 Тонн» пройдет большой зимний концерт, в который войдут избранные композиции группы Tracktor Bowling, кавер-версии известных мировых хитов и приятные сюрпризы!

В сентябре 2017 года легенда российской альтернативной сцены — группа Tracktor Bowling — прекратила своё существование, но её яркие песни живут в сердцах поклонников и обретают своё сценическое воплощение благодаря эксклюзивным творческим вечерам Лу и Мульта.

Их совместные акустические эксперименты становятся настоящими откровениями для ценителей качественной рок-музыки. В программу таких выступлений, как правило, включены не только необычные версии песен «Тракторов», но и каверы на мировые рок-хиты.

Вместе с Лусинэ и Андреем в предстоящем концерте примет участие талантливая виолончелистка Ирина «Risha» Львова, которая уже не первый год сотрудничает со многими именитыми рок-музыкантами. Её высокий профессионализм и глубокое погружение в музыкальный материал наполняют аранжировки знакомых песен выразительной мелодичностью, а экспрессивная подача придаёт сценическому действу особую энергию.

По словам музыкантов, программа зимнего концерта будет существенно обновлена по сравнению с предыдущими выступлениями, а главное — зрителей ждут камерная атмосфера и теплое общение с любимыми Артистами. Не пропустите уникальный творческий вечер!

До встречи 31 января в уютном московском клубе «16 Тонн» на эксклюзивном акустическом концерте Лусинэ Геворкян, Андрея Селезнёва и Ирины Львовой!

