Сергей Лазарев готовится представить Россию на «Евровидении» в Израиле

13:32

Главным претендентом на участие от России в «Евровидении», которое пройдет в мае в Израиле, станет Сергей Лазарев.

При этом канал «Россия-1» пока окончательно не определился со своим выбором. «Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в «Евровидении» от России, но телеканал [«Россия-1»] рассматривает и другие кандидатуры», - сказал собеседник агентства ТАСС с канала.

Инсайдер подчеркнул, что вещатель «Евровидения», которым в этом году выступает канал «Россия-1», не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в эфире в ближайшее время.

Как пояснил ТАСС источник, если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров. «Евровидение» в Израиле, возможно, станет уже вторым в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда третье место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.

