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Сергей Лазарев готовится представить Россию на «Евровидении» в Израиле

13:32 17.01.2019
Сергей Лазарев готовится представить Россию на «Евровидении» в Израиле
Сергей Лазарев © KM.RU, Михаил Попов
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Главным претендентом на участие от России в «Евровидении», которое пройдет в мае в Израиле, станет Сергей Лазарев.

При этом канал «Россия-1» пока окончательно не определился со своим выбором. «Сергей Лазарев является основным претендентом на участие в «Евровидении» от России, но телеканал [«Россия-1»] рассматривает и другие кандидатуры», - сказал собеседник агентства ТАСС с канала.

Инсайдер подчеркнул, что вещатель «Евровидения», которым в этом году выступает канал «Россия-1», не стал пользоваться правом на проведение национального отбора и решил самостоятельно определить артиста. Предполагается, что имя участника от России будет объявлено в эфире в ближайшее время.

Как пояснил ТАСС источник, если выбор остановится на Лазареве, то, как и в 2016 году, его номер будет продюсировать певец Филипп Киркоров. «Евровидение» в Израиле, возможно, станет уже вторым в карьере Лазарева. В 2016 году певец представлял Россию в Стокгольме, заняв тогда третье место (первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, написанной Филиппом Киркоровым.
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2019, 15:25
Гость: Европеец

Странно. Евровидение в Азии. А почему не в Австралии?
17.01.2019, 15:09
Гость: Гость

Правильно. У голубых сегодня больше шансов победить на Гейровидении.
17.01.2019, 15:00
Гость: короткий обзор

России стоило уклониться от участия в сомнительных , политизированых западными ценностями полумузыкальных шоу.Тем более в Израиле сбивающeM беззастенчиво российские самолеты, бомбардирующий СТРАДАЮЩУЮ ОТ ВОЙНЫ СИРИЮ, оккупировавший её територии , лечащий на своей територии псевдомусульманских терористов Игил ...если не более ( активных действий Игил на територии Израиль ни разу не предпринимал), и проводящий организованый геноцид арабов в Палестине.
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