Red Hot Chili Peppers сыграют возле египетских пирамид

16:45

Альтернативная группа Red Hot Chili Peppers анонсровала одно из самых необычных выступлений в своей истории.

Участники команды объявили о концерте в комплексе пирамид в Гизе, сообщает портал 360 градусов. Билеты поступят в продажу 18 января.

ed Hot Chili Peppers (RHCP) образовались в 1983 году. В ее первоначальный состав вошли вокалист Энтони Кидис, басист Майкл Бэлзари (Фли), гитарист Хиллел Словак и барабанщик Джек Айронс.

За свою карьеру они записали 11 альбомов. В них вошли такие хиты, как Californication, Otherside, Can’t Stop и многие другие.

Последняя на данный момент пластинка вышла в 2016 году и получила название The Getaway. В настоящее время в группе четверо участников, Энтони Кидис, Фли, Чад Смит и Джош Клингхоффер.

