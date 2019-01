Букмекеры напророчили России победу в «Евровидении-2019»

16:07

В ряде СМИ появилась информация о том, что в 2019 году на конкурсе песни «Евровидение» Россию представит Сергей Лазарев.

Певец уже ездил на конкурс в 2016 году, тогда он стал третьим. Букмекеры учли это и заново оценили шансы России выиграть “Евровидение-2019”. Сейчас коэффициентом этого события составляет 3,0, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Организаторы конкурса в России (в этом году это холдинг ВГТРК) отказываются комментировать слухи. Имя конкурсанта должны объявить официально в ближайшее время. В 2016 году Сергей Лазарев представлял Россию на «Евровидении» в Швеции с песней «You Are the Only One». Он занял третье место. Лазарев стал лучшим по итогам голосования зрителей, но получил относительно невысокие оценки от национальных жюри.

К новому конкурсу Сергея Лазарева будет готовить команда Филиппа Киркорова, в которую входят греческие композиторы и хореографы. Певец станет вторым участником от России, который представлял страну на конкурсе дважды. Первым был Дима Билан: в 2006 году занял второе место, а в 2008 выиграл с песней Believе.

Из других претендентов на победу в 2019 году букмекеры выделяют Швецию и Францию. Поставить на эти страны можно с коэффициентом 9,0. Причем пока неизвестно, кто будет представлять эти государства на конкурсе: национальные отборы пройдут в конце января (Франция) и в марте (Швеция).

“Букмекеры по секрету сообщают, что выбор Лазарева участником - событие решенное, с вероятностью в 99%+. Соответственно переоценены и шансы: теперь около 30% вероятности есть у победы России на конкурсе, считают компанию, которые принимают ставки. По 10% шансов у Франции и Швеции. Конечно, все это очень предварительные оценки - они наверняка изменятся ближе к конкурсу, когда определятся и активизируются все участники. Причем измениться оценки могут сильно”, - прокомментировал Алексей Ткачук, директор по стратегическому развитию информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров».

Конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая 2019 года. В конкурсе примут участие 42 страны, это на одно государство меньше, чем в прошлом году. В 2019 году по финансовым причинам от участия в “Евровидении” отказалась Болгария.