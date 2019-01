Leaves' Eyes «Sign of the Dragonhead»

Исполнитель: Leaves' Eyes, Название: «Sign of the Dragonhead», Стиль: симфо-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Симфо-метал – дело тонкое. Обычно основной голос (в прямом, а не в переносном смысле) принадлежит в этих группах девушкам, которые, как известно, обладают сложной душевной организацией. Отсюда – серьезная текучка кадров. А уж если музрук группы и певица связаны брачными узами, то всё, берегись. Именно последнее обстоятельство привело к разрыву лидера Leaves' Eyes Александра Крулла с предыдущей солисткой Лив Кристин.

Пришедшая ей на смену Элина Сиирала тоже обладает сопрано, правда, поклонники коллектива упрекают ее в безликости. Однако первый альбом с ее участием «Sign of the Dragonhead» доказывает, что замена оказалось адекватной.

Leaves' Eyes не пытаются сразу выложить перед поклонниками все достоинства новой вокалистки (и своей нынешней формы в целом), а вводят их в курс дела постепенно. Первый трек альбома «Sign of the Dragonhead» звучит вполне консервативно и предсказуемо. Но уже в следующей композиции музыканты набирают обороты, окунаясь в привычную плясовую стихию, произрастающую из фолкового вступления. А третий трек «Like A Mountain» ласкает слух типично оперными руладами.

В дальнейшем Leaves' Eyes стараются держать баланс между пронзительным симфонизмом и разухабистыми танцами. Выделяются на общем фоне лишь баллада «Fairer Than The Sun» и инструментал «Rulers Of Wind And Waves». В доброй половине треков Крулл, наряду со своей визави, выступает полноправням вокалистом, не щадя гроула своего. Благодаря этому такие песни, как «Waves Of Euphoria» превращаются в захватывающую дуэль, что в перспективе должно свести на нет активность хейтеров Элины.