Сергей Соседов отказал Пугачевой в праве называться певицей

13:53

Известный музыкальный критик скептически высказался о юбилейном концерте Аллы Пугачевой, который состоится в Кремле в апреле этого года.

Журналист послушал просочившиеся в сеть новые песни примадонны, и они его вовсе не вдохновили. Соседов уверен, что билеты на концерт Пугачевой 17 апреля в Кремле, которые продаются за 25-30 тысяч рублей (партер), купило все ее ближайшее окружение. А репертуар, который она готовит на 70-летие, совсем не сравним с песнями прошлых лет, которые и сделали из Аллы Борисовны звезду первого класса в СССР.

Кроме того, музыкальный критик уверен, что одна из ее песен унижает людей. «Мне стыдно было бы петь такие песни: «Поживите в моей шкуре». А ты поживи в нашей шкуре! Ты живешь в роскоши, в Замке, в богатстве, ты забыла когда ездила в метро. Ты забыла, когда была в магазине, извините. Ты поживи в нашей шкуре - людей, которые едут на работу в 8 утра каждый день в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки!!», - цитирует «Суть событий» слова Соседова в программе «Выход в люди».

Критик также добавил, что Пугачева спела эту песню «со злым лицом, с гадливостью». И ей, дескать, к 70 годам надо быть мудрее. По его словам, певица сейчас не обладает голосом, а поет, как каждый с улицы может... «Для меня больше нет певицы с именем Алла Пугачева», - завершил свою гневную речь Сергей Соседов.

О словах Сергей Соседова уже критически высказался Юрий Лоза. « Сергей Соседов гоняется за пиаром, - заявил певец в интервью News.ru. – Смотрите: после Пугачёвой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живёт этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни всё равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадёт завтра! Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нём забудут на следующий же день. Вот и вся история».

