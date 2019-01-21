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Сергей Соседов отказал Пугачевой в праве называться певицей

13:53 21.01.2019
Сергей Соседов отказал Пугачевой в праве называться певицей
Алла Пугачева © KM.RU
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Известный музыкальный критик скептически высказался о юбилейном концерте Аллы Пугачевой, который состоится в Кремле в апреле этого года.

Журналист послушал просочившиеся в сеть новые песни примадонны, и они его вовсе не вдохновили. Соседов уверен, что билеты на концерт Пугачевой 17 апреля в Кремле, которые  продаются за 25-30 тысяч рублей (партер), купило все ее ближайшее окружение. А репертуар, который она готовит на 70-летие, совсем не сравним с песнями прошлых лет, которые и сделали из Аллы Борисовны звезду первого класса в СССР.

Кроме того, музыкальный критик уверен, что одна из ее песен унижает людей. «Мне стыдно было бы петь такие песни: «Поживите в моей шкуре». А ты поживи в нашей шкуре! Ты живешь в роскоши, в Замке, в богатстве, ты забыла когда ездила в метро. Ты забыла, когда была в магазине, извините. Ты поживи в нашей шкуре - людей, которые едут на работу в 8 утра каждый день в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки!!», - цитирует «Суть событий» слова Соседова в программе «Выход в люди».

Критик также добавил, что Пугачева спела эту песню «со злым лицом, с гадливостью». И ей, дескать, к 70 годам надо быть мудрее. По его словам, певица сейчас не обладает голосом, а поет, как каждый с улицы может... «Для меня больше нет певицы с именем Алла Пугачева», - завершил свою гневную речь Сергей Соседов.

О словах Сергей Соседова уже критически высказался Юрий Лоза. « Сергей Соседов гоняется за пиаром, - заявил певец в интервью News.ru. – Смотрите: после Пугачёвой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Вот он и гоняется за пиаром. Он живёт этим. Это я могу вообще заткнуться и пропасть — мои песни всё равно будут слушаться людьми, будут петься, и они не дадут забыть обо мне. А Соседов пропадёт завтра! Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нём забудут на следующий же день. Вот и вся история».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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21.01.2019, 17:29
Гость: Сергей Соседов

Занимался самообразованием — в 1984—1993 годах слушал лекции по теории и истории музыки в московском музыкальном училище и консерватории.[1].
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В 1988 году посещал режиссёрские курсы в Московском областном Институте культуры[1]
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В 1994—1996 работал внештатным корреспондентом газеты «Российские вести».
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С 2010 по 2015 год, Сергей Соседов был одним из четырёх судей певческого шоу «Х-фактор» на украинском телеканале СТБ.
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Не скрывает своей гомосексуальности.
21.01.2019, 17:25
Гость: сдулась АБ....

вот ,РАНЬШЕ,да- пробирали песни до слёз, мороз по коже!....а сейчас- хриплый голос- слушать неприятно,да и тексты песен-какой-то набор слов, .....*гениальная равнина*- читать можно,а вот как песня - НЕ ИНТЕРЕСНО!!!
21.01.2019, 17:12
Гость: Оба оказывают влияние

Соседов вносит в общественное сознание и лексику элементы профессиональной музыкальной критики. Благодаря ему многие могут выразить свое мнение не просто на уровне - нравится не нравится, но и сделать несколько шагов в сторону профессиональной критики. В то же время Пугачево продолжает продвижение себя и своего клана как символ нахальства и вседозволенности.
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