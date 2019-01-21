«Мельница» сыграла в честь Рождества свою самую пафосную балладу

Группа «Мельница» открыла 16 января серию рождественских концертов в «Доме Музыки»

Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Аттракцион под названием «рождественские концерты» «Мельница» предлагает своим поклонникам уже более 10-ти лет. Именно эти мероприятия позволяют рок-меломанам выйти, наконец, из зимней спячки и достойно начать концертный год. Даже тем, кто не является убежденным адептом коллектива, всегда есть, что ловить на этих выступлениях. Ведь, начиная с прошлого года, Наталья «Хелависа» О’Шей и ее музыканты предлагают москвичам сразу по три разных концерта, на любой вкус. Например, на этот раз рождественский марафон в Первопрестольной решили начать с программы «АльХимейра» в Театральном зале МДМ.

Хелависа вышла на сцену, одетой по принципу «белый верх – черный низ». Возможно, ее наряд и не имел никаких символических значений, но заманчивее было поискать здесь отсылку к алхимическим трансмутациям (работе в черном, работе в белом и проч.) Тем более, на певице был черный пояс, как бы намекавший на то, что она побеждает в параллельных мирах демонов в поединках по астральному каратэ. Не потому ли в первой песне «Джига-игла» была фраза «ставлю на черное»?

«Дороги» помогли Хелависе предельно четко обозначит вектор концерта. Она заметила, что в этом «богоспасаемом заведении» группа успешно выступает на Святках уже давно, но лишь совсем из рождественских концертов соткался мини-тур, центром которого все равно, так или иначе, остается Москва. «В программе будет всякое – и «альхимейрические» песни, и чугунно-железный винтаж, о существовании которого порою успевали забыть мы сами».

Наталья стойко держалась, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. После «Шелкопряда» она даже пожаловалась, что чуть не закашлялась прямо во время исполнения песни. Тут же техник группы Петр Мерзляков принес ей лекарство. Выходы своего помощника Хелависа всякий раз превращала в забавный квест, в шутку не советуя ему, например, становиться спиной к залу.

Не менее увлекательным для зрителей занятием, по воле певицы, оказывались и подношения от зрителей. «Пока вы там играете, я тут получаю подарки и спасаю мир», - смеясь, обращалась Хелависа в своим музыкантам. Каждого дарителя она ласково величала «котиком», намекая на созданную Васей Ложкиным лубочной афише рождественских концертов.

О котятах пелось и в песне «Оборотень», вошедшей как раз в «чугунно-железный блок» раритетов. Музыканты обеспечили ей и другим старым песням («Зов крови», «Ночная кобыла») предельно тяжелый саунд, а гитарист Сергей Вишняков ушел в какой-то момент в отрыв. Ярко проявил себя в эпическом соло и барабанщик Дмитрий Фролов, самозабвенно мплотившйи перед антрактом не только по своим барабаном и гонгу, но и по полу и даже по микрофонной стойке Хелависы.

Если первое отдаление концерта началось с Баха, то второе стартовало с динамичного инструментального номера Сергея Вишнякова «Crazy Spring» из его одноименного сольного диска. С ним же дуэтом Хелависа представила чарующую «Королевну». Во время следующих песен певица особо представила и всех остальных участников группы, награждая каждого из них каким-нибудь лестным титулом. Так, о директоре команды Юрии Чернышевском она сказала, что он сейчас «реет где-то за сценой, черной молнии подобный».

Прощалась Хелависа тематической песней «Прощай» и «самой пафосной балладой» «Господин горных дорог». А на бис эксклюзивно прозвучала «Песня о Снежинке» из советского фильма «Чародеи», подведшая жирную черту под всеми новогодними торжествами.

