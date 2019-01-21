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The Beatles Symphony Tribute. 25 января, Конгресс-центр имени Плеханова

22:50 21.01.2019

25 января на сцене Конгресс-Центра им. Плеханова состоится премьера трибьют-шоу

В сопровождении Академического Большого концертного оркестра им. Ю.Силантьева под управлением именитого шведского дирижера Ульфа Ванденбрандта популярная шведская группа «LIVERPOOL» исполнит величайшие хиты великолепной четверки.

«LET IT BE. THE BEATLES SYMPHONY» - уникальное трибьют-шоу, где легендарная классика рока зазвучит в современной симфонической аранжировке.

Гитарные соло и виолончельные риффы, аутентичный вокал ливерпульской четверки и фирменный бит - все это, в сочетании с неподражаемым дирижёрским стилем Ульфа, обратит концертный зал в невероятную музыкальную рок-историю, наполнив его вечными мелодиями битлов.

Живое исполнение шведской трибьют-группой в сопровождении симфонического оркестра хитов Леннона и Маккартни предоставит возможность каждому зрителю этого яркого шоу еще раз обрести в себе битломана. 

Легендарный композитор и дирижер Леонард Бернстайн, прослушав песни THE BEATLES однажды сказал: «Эти парни являются лучшими композиторами со времен Франца Шуберта». 

«LET IT BE. THE BEATLES SYMPHONY» - это самое узнаваемое из наследия битлов в симфонической обработке, это сейшн, в котором поклонники классики и поклонники рока станут частью уникального музыкального шоу.

Дирижер Ульф Ваденбрандт является основателем и художественным руководителем Шведского симфонического оркестра. Российской публике он хорошо известен благодаря своим концертам с группой Ария и Дмитрием Маликовым. Вместе с Арией и программой "Классическая Ария" маэстро за 2016-2018 годы проехал почти всю Россию, все концерты масштабного тура проходили с неизменными аншлагами. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Персоны и события в мире классической музыки, Шоу и представления в России и за рубежом
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