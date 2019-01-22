Свежие песни ABBA будут представлены в течение года

11:45

Администратор воссоединившегося недавно шведского квартета ABBA Йорель Хансер заявил, что в этом году команда выпустит новую музыку.

Правда, премьеры ожидают меломанов не очень скоро, передает InterMedia. «Песни точно не выйдут до лета, может быть, после, — сказала Хансер в интервью изданию Daily Star. — Их будет две. И никакого альбома».

Впервые о планах выпустить новый материал музыканты сообщили в апреле 2018 года. Тогда участники группы отметили, что на это решение их вдохновил запуск концертного тура с аватарами ABBA — шоу стартуют уже в этом году.

