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«Ундервуд» (концерт в Татьянин день), 25 января, «16 Тонн»

17:52 22.01.2019
«Ундервуд» (концерт в Татьянин день), 25 января, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Концерты в «Тоннах» действительно стали хорошей традицией

Ведь это прекрасная возможность объединить камерную дружескую атмосферу и драйв мощного электрического сета.

А традиции надо соблюдать — поэтому вас непременно ждут любимые песни, зажигательные танцы и, конечно, сюрпризы — куда без них.

Хотите вживую услышать песни «Эпоха» и «Собаки на заднем дворе» и громче всех спеть «Гагарин, я Вас любила»? Тогда мы ждём вас 25 января в клубе «16 Тонн»!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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