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Певца Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

18:20 22.01.2019
Певца Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Актер и певец Крис Браун был задержан полицией в Париже.

Артиста подозревают в изнасиловании, сообщает Lenta.Ru. В совращении Брауна обвинила 24-летняя женщина. По ее словам, инцидент произошел в номере отеля певца в ночь на 16 января. Предполагаемая жертва познакомилась с Брауном в клубе Le Crystal, расположенном на Елисейских полях.

В мае 2018 года Брауна обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако тот сумел предоставить алиби.

Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м Браун избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.

В начале года Крис и Tyga анонсировали свой совместный альбом под названием Fan Of A Fan: The Album, который появился на прилавках магазинов 20 февраля. В поддержку альбома было выпущено два сингла: «AYO» и «Bitches N Marijuana» совместный с Schoolboy Q. Летом Крис выпустил два сингла: «Liquor» и «Zero» сообщив, что новый альбом выйдет в конце года и будет назван в честь его дочери Royalty. Осенью Крис выпускает третий сингл «Back To Sleep» и сообщает дату альбома: 18 декабря
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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