Певца Криса Брауна задержали по подозрению в изнасиловании

Актер и певец Крис Браун был задержан полицией в Париже.

Артиста подозревают в изнасиловании, сообщает Lenta.Ru. В совращении Брауна обвинила 24-летняя женщина. По ее словам, инцидент произошел в номере отеля певца в ночь на 16 января. Предполагаемая жертва познакомилась с Брауном в клубе Le Crystal, расположенном на Елисейских полях.

В мае 2018 года Брауна обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако тот сумел предоставить алиби.

Двумя годами ранее певец оказался под следствием после того, как потерпевшая Лизьен Гутьеррес обвинила его в нанесении побоев на частной вечеринке. В 2009-м Браун избил певицу Рианну, с которой тогда встречался. Музыканта арестовали и приговорили к пяти годам условно.

