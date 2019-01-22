Drezden (проект Сергея Михалка) «Drezden»

Исполнитель: Drezden, Название: «Drezden», Стиль: кибер-панк, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Сергей Михалок меняет творческие обличья, как перчатки. «Ляпис Трубецкой» делился на два практически взаимоисключающих периода – китчево-стебовый и лозунгово-антиглобалистский. После распада группы Михалок тут же собрал новый коллектив Brutto, представляющий собой скорее вольное содружество уличных бойцов, одержимых радикальными идеями. Пикантоность проекту придавал полный запрет на его концертную деятельностью в России.

В прошлом году параллельно Brutto Михалок вернулся к истокам, сформировав сайд-проект «Ляпис-80», приобретший в новом контексте постмодернистский окрас. А осенью вышел дебютный альбом еще одного проекта Сергея Drezden – на сей раз – электронного.

Звучание группы Drezden парадоксально балансирует где-то между расслабляющим синти-попом и жесткой тоталитарной эстетикой немецких индустриальщиков. К последним явственно отсылают два начальных трека альбома – «Drezden» и «Айсберг». И если в первом из них еще ощутим расслабляюще романтический флер (усугубленное партией саксофона), то раммштайноподобные подпевки второго намекают на то, что Михалок предельно серьезен.

Конечно, присущий музыканту иронически-отстраненный взгляд на действительность присутствует и в этой работе. Особенно много восточных перлов в песнях с ближневосточным колоритом – «Самарканд» и «Электромонголы» (этакие вывернутые наизнанку «Скифы» Александра Блока). Неоднозначнее получился японский цикл. Если консьюмеристские страдания в «Ямагути-гуми» вызывают улыбку, то история, изложенная в «Ронине», вполне достойна пера таких видных японистов от рока, как Александр Ф. Скляр и Борис Гребенщиков.

Практически во всех песнях альбома «Drezden» Михалок оттягивается на полную катушку с самозабвенностью неофита, пробующего себя в новом и непривычном для себя стиле. Иногда этот кураж заводит исполнителя совсем уж в немыслимые дебри, из-за чего, понять, например, сымсл песни «Мона Лиза» довольно проблематично. К финалу альбома Михалок, напротив, достигает спасительной ясности и чуть ли не исповедальности, предлагая в лирическом «Короле» размышления, понятные всем тем, кого настиг кризис среднего возраста.

