Электронный фестиваль AFP Snow Edition объявил первых участников

16:23

Зимняя версия крупнейшего электронного фестиваля России Alfa Future People AFP Snow Edition обрела первых артистов.

Кататься гости AFP Snow Edition будут под самую разнообразную электронную музыку от международных и российских артистов, а хедлайнерами ночной программы станут бельгийский продюсер Apashe и британский дуэт Chase & Status. Они выступят на концертной площадке «Роза Холл» в ночь с 23 на 24 марта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Родившийся в Брюсселе 24-летний продюсер Apashe начал выпускать первые треки в возрасте 17 лет, делая упор на глубокие бассы и цепкие мелодии. В итоге его сингл «No Twerk» покорил российский iTunes чарт, а другие хиты звучали в рекламных роликах adidas и многих других брендов. Последние несколько лет музыкант находится в постоянных гастролях по Европе, Австралии, Азии и Северной Америке, а также продолжает записывать танцевальные боевики.

Британский электронный дуэт Chase & Status по праву называют крестными отцами драм-н-бэйса. Записывать музыку Saul Milton (Chase) и Will Kennard (Status) начали в 2003-м и к концу нулевых стали частыми гостями танцевальных чартов. Попутно они продюсируют песни для Рианны, Tinie Tempah, Snoop Dogg, Rita Ora и других артистов. Их собственная музыка – хлесткая смесь из электроники и хип-хопа, неизменно вдохновляющая будущие тренды и закладывающая новые традиции.

AFP Snow Edition будет сильно отличаться от уже ставшего легендой Alfa Future People. Фестиваль пройдет в формате apres-ski, распространенного на горнолыжных курортах вида отдыха, включающего развлекательную программу после и во время занятий спортом. Музыкальная программа будет разделена на дневную и ночную. Три сцены будут расположены на склонах высотой 1100 (Горная Олимпийская деревня), 1600 (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик). На них артисты выступят во время работы подъёмников. Это позволит одновременно слушать мировых артистов и покорять снежные вершины. В ночное время все активности переместятся на каток и крытую площадку «Роза Холл».

