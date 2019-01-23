Электронный фестиваль AFP Snow Edition объявил первых участников
Зимняя версия крупнейшего электронного фестиваля России Alfa Future People AFP Snow Edition обрела первых артистов.
Кататься гости AFP Snow Edition будут под самую разнообразную электронную музыку от международных и российских артистов, а хедлайнерами ночной программы станут бельгийский продюсер Apashe и британский дуэт Chase & Status. Они выступят на концертной площадке «Роза Холл» в ночь с 23 на 24 марта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.
Родившийся в Брюсселе 24-летний продюсер Apashe начал выпускать первые треки в возрасте 17 лет, делая упор на глубокие бассы и цепкие мелодии. В итоге его сингл «No Twerk» покорил российский iTunes чарт, а другие хиты звучали в рекламных роликах adidas и многих других брендов. Последние несколько лет музыкант находится в постоянных гастролях по Европе, Австралии, Азии и Северной Америке, а также продолжает записывать танцевальные боевики.
Британский электронный дуэт Chase & Status по праву называют крестными отцами драм-н-бэйса. Записывать музыку Saul Milton (Chase) и Will Kennard (Status) начали в 2003-м и к концу нулевых стали частыми гостями танцевальных чартов. Попутно они продюсируют песни для Рианны, Tinie Tempah, Snoop Dogg, Rita Ora и других артистов. Их собственная музыка – хлесткая смесь из электроники и хип-хопа, неизменно вдохновляющая будущие тренды и закладывающая новые традиции.
AFP Snow Edition будет сильно отличаться от уже ставшего легендой Alfa Future People. Фестиваль пройдет в формате apres-ski, распространенного на горнолыжных курортах вида отдыха, включающего развлекательную программу после и во время занятий спортом. Музыкальная программа будет разделена на дневную и ночную. Три сцены будут расположены на склонах высотой 1100 (Горная Олимпийская деревня), 1600 (Роза–1600) и 2320 метров (Роза Пик). На них артисты выступят во время работы подъёмников. Это позволит одновременно слушать мировых артистов и покорять снежные вершины. В ночное время все активности переместятся на каток и крытую площадку «Роза Холл».