В Москве представили Бетховена в ритмах танго

Необычный концерт-фантазия «Музыка без границ» был сыгран в Москве 17 января 2019 года в Зеркальном зале на Пушечной улице

В обществе неистребим стереотип: если перед нами классический музыкант, то он непременно педант, зануда и «сухарь», ни на йоту не отступающий от своих скучных партитур. Развеять это превратное впечатление помогают проекты рок-звезд с симфоническими оркестрами. Еще более действенными оказываются неформатные концерты самих адептов классической музыки, доказывающих, что на самом деле в этом мире нет ни границ, ни условностей.

За один вечер всего лишь трое музыкантов (Екатерина Мельникова – орган, Наталия Савинова – виолончель, сопрано и Виктор Ямпольский – фортепиано) представили хрестоматийные образцы из золотого фонда мировой музыки в неожиданных трактовках и с необычным составом инструментов. Среди исполненных произведений были и «Ария ре мажор» Баха, и «Ария Ксеркса» Генделя, и «Рондо ля минор» Моцарта, но в совершенно невиданных аранжировках.

Элемент неожиданности был и в том, что перед вокальными номерами ведущий Виктор Ямпольский прочитывал стихотворные переложения некоторых фрагментов исполняемых песен. Например, перевод «Canzone» Беллини выглядел так:

Плывущая Луна

В серебряном сиянье,

Пролей свою любовь

На милое создание.

Разлука не убьет надежды на свиданье.

Не только аранжировки, но и поведение некоторых участников концерта оказалось довольно неформатным. Объявляя номера, Виктор Ямпольский либо забывал воспользоваться микрофоном, либо терял ноты. Особенно затянулись поиски перед «Цыганкой» Доницетти. «Куда это у нас цыганка спряталась?», - нежно приговаривал Ямпольский, вороша нотные листы.

Самому радикальному переосмыслению на концерте, пожалуй, подверглись произведения Бетховена. Неподдельное удивление вызвало произведение Екатерины Мельниковой «Бетховен-танго», созданное по мотивам произведений немецкого композитора («Ода к радости» и про). Сначала виолончель Натальи Савиновой задавала ритм жаркого аргентинского танца, а клавишные вели мелодическую линию. Потом ситуация отображалась зеркально.

Неожиданности касались даже выбора репертуара. Из Бетховена также прозвучало шуточное произведение «Ярость по поводу потерянного гроша». Виктор Ямпольский доступно объяснил, что на протяжении всей этой пьесы повторяется одна и та же музыкальная фраза, но в таких разнообразных вариациях, что нет сомнения: закатившуюся монету где только не искали, но так и не нашли, поэтому без смеха это слушать невозможно.

А на бис прозвучал еще один сюрприз: «O Sole mia» Ди Капуа в русском переводе.

