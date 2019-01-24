Владимир Горбик и Столичный симфонический оркестр, 30 января, Малый зал Московской консерватории.

18:19

Номинант премии Грэмми 2019 дирижер Владимир Горбик 30 января 2019 выступит с новым, недавно созданным им Столичным симфоническим оркестром (ССО) в Малом зале Московской консерватории. В концерте прозвучат Четвёртая («Трагическая») симфония Франца Шуберта и Первая симфония Феликса Мендельсона.

Номинант премии Грэмми 2019 дирижер Владимир Горбик 30 января 2019 выступит с новым, недавно созданным им Столичным симфоническим оркестром (ССО) в Малом зале Московской консерватории.

В концерте прозвучат Четвёртая («Трагическая») симфония Франца Шуберта и Первая симфония Феликса Мендельсона.

Эта музыка двух великих романтиков, полная возвышенной лирики и драматизма, нечасто исполняется в России. Обе симфонии принадлежат молодым гениям: 19 лет было Шуберту на момент создания Четвёртой симфонии; Мендельсон сочиняет Первую симфонию в 15 лет. Эти партитуры можно охарактеризовать словами Пушкина: «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!». Симфонии отличает классическая, почти моцартовская чистота, наполненная свежестью романтического чувства. Более 30 лет прошло с момента создания до первой публикации «Трагической» симфонии Шуберта. Она не была исполнена при жизни автора, который прожил всего 31 год. Недолгой оказалась и жизнь Феликса Мендельсона, чей талант раскрылся так рано и предстал нас только зрелым уже в Первой симфонии. Музыка этих композиторов сочетает очарование юности, зрелость чувства и удивительную раннюю мудрость.

Концерт "Ф. Шуберт. Ф. Мендельсон" молодого, но уже ярко заявившего о себе симфонического коллектива под руководством опытного дирижёра обещает стать заметным событием культурной жизни Москвы. Это неповторимая возможность насладиться прекрасными образцами романтического симфонизма, столь редко звучащими в России.

ОБ ОРКЕСТРЕ

Столичный симфонический оркестр (ССО) – молодой многообещающий коллектив. Он был основан известным московским дирижером Владимиром Горбиком в марте 2017 года. Первые выступления Столичного симфонического оркестра состоялись на сценах Большого зала московской консерватории, Архиповского музыкального салона Международного Союза Музыкальных Деятелей, в Центре исполнительских искусств Университета Адельфи в Гарден Сити (штат Нью-Йорк), и они сразу же привлекли внимание прессы, как российской, так и зарубежной.

В ближайших планах гастролей оркестра выступления весной 2019 на открытии Международного фестиваля в Нью-Йорке «Российско-американская дружба на Манхэттене», в котором прозвучит музыка русских и американских композиторов,

а также концерты во Флоренции и выступления оркестра с оперными певцами Италии

в Москве.

О ДИРИЖЁРЕ

Владимир Горбик – основатель, художественный руководитель и главный дирижер Столичного симфонического оркестра в Москве и его филиала в Нью-Йорке, член Международного Союза музыкальных деятелей, главный регент Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сооснователь Российско-Американского Музыкального Института имени Патриарха Тихона (США), старший преподаватель Факультета симфонического и хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Окончил факультет симфонического и хорового дирижирования Московской консерватории в 1998 году по классу профессора Бориса Тевлина и в 2000 году по классу профессора Игоря Дронова. Владимир Горбик работает с разными симфоническими оркестрами и хорами как приглашенный дирижер и проводит мастер-классы в России, в США, в Австралии и в Центральной Азии.

Оркестровый репертуар Владимира Горбика включает музыку от барокко до современности, а его репертуар как хорового дирижёра включает как церковные, так и светские произведения от Средневековья до современности.

