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Рок-мюзикл «TODD», 1 и 2 февраля, МДМ

18:29 24.01.2019
Рок-мюзикл «TODD», 1 и 2 февраля, МДМ
Фото © KM.RU, Екатерина Безродных
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Первые показы рок-мюзикла «TODD» в 2019 году пройдут 1 и 2 февраля всё там же - в Театре МДМ

«TODD» - не слащавый мюзикл - развлечение «на один раз с попкорном». Это совершенно иное прочтение старинной лондонской легенды. В отечественной версии произведения поднимаются вечные гамлетовские вопросы и не на шутку разгораются шекспировские страсти - здесь надо думать и сопереживать! В основу сюжета мюзикла легла жуткая лондонская история XIIV века о брадобрее (цирюльнике, парикмахере) Суинни Тодде.

«TODD» - это история о предательстве, любви, страсти, верности, разрушении, о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде.

В течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Суинни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. В их числе именитые Royal Opera House в Лондоне и The New York City Opera. По мотивам одноимённой легенды в Голливуде снят Оскароносный триллер с Джонни Деппом в главной роли.

Уже седьмой сезон показы спектакля проходят при полных залах в Москве и Санкт-Петербурге, привлекая снова и снова как новых, так и постоянных зрителей. Драматургия настолько многогранна, что увлекает смотреть рок-мюзикл ещё и ещё, каждый раз заставляя зрителя делать всё новые и новые открытия.

Определённо, спектакль обладает магией притяжения, и его стоит посмотреть хотя бы один раз своими глазами.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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