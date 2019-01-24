Ария «Проклятье морей»

Исполнитель: Ария, Название: «Проклятье морей», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Еще до выхода тринадцатого альбома «Арии» «Проклятье морей» новые песни вызвали у поклонников группы немало нареканий. Нападки чаще всего производились на саунд пластинки, который досужим критиканам казался рыхлым и недостаточно «метальным». Им было невдомек, что вместе со звукорежиссером Roy Z музыканты добивались такого эффекта намеренно, чтобы, с одной стороны, вернуться на новом витке к временам «Героя асфальта» и «Игры с огнем», а с другой уважить старых меломанов, по-прежнему выбирающих физические носители – да и вообще напомнить, как подобный материал должен звучать на CD, виниле и магнитных лентах.

То же самое касается и идейной направленности ряда песен «Проклятья морей». В «открывашке» «Гонка за славой», «арийцы», не впадая в пресное менторство, обращаются к «молодой шпане», жаждущей признания и востребованности, но еще не ведающей, ценой каких неизбежных потерь приобретается место на самой вершине. В «Эре Люцифера» содержатся простые, но ценные рецепты, как сохранить себя в предельно раздробленном обществе, где попраны святыни, обесценен мученический подвиг, а на крест идут порою совсем уж ради каких-то сиюминутных благ.

«Даже песни стали не те». Эта строчка из «Эры Люцифера» прекрасно описывает 90% (если не большей) современной невнятной музыкальной продукции, но для характеристики материала нового альбома «Арии» совершенно не подходит. Композиции стали еще протяженнее, объемнее, многослойнее, эпичнее. При всем обилии использованных музыкальных средств, ощущения пресыщенности альбом не вызывает ни разу. Любой прием оправдан контекстом песни, будь то симфонический реквием в начале драматичного «Варяга», взвинченные оркестровые пассажи в «Трудно быть богом» и недобрый пиратский клич Михаила Житнякова «йо-хо-хо» в заглавном треке пластинки.

Несколько песен альбома развиваются по абсолютно непредсказуемому сценарию. Прежде всего, это «Живой», который начинается как безоблачная чувственная баллада, потом темп ускоряется, гитары утяжеляются, в житняковском голосе появляется сталь (столь уместная в сводке с полей сражений), а завершается все выстраданным гимном подлинной любви, которая оказывается сильнее смерти. Не менее прихотлива песня «Дым без огня», структура которой тоже трехчастна: нововолновая экспозиция с описанием параноидального состояния героя, тяжелый гитарный ночной кошмар и обманчиво безоблачное акустическое пробуждение в «дивном новом мире».

Апокалипсис и антиутопия идут в альбоме «Проклятье морей» рука и об руку «Эра Люцифера», «Убить дракона», «Дым без огня») , и для их описания арийцы не щадят сатирических и саркастических красок. Казалось бы, излюбленной «арийцами» героике здесь совершенно нет места. Но она присутствует, хотя и подана в категориях поражения. Прежде всего, речь, конечно о «Варяге», история которого настолько трагична и пронзительна, что автор этого текста Игорь Лобанов на время отодвинул свой скептицизм на задний план и на полном серьезе употребляет лозунг «за Родину, царя и Бога».

Вдохновение для героических песен нового альбома «Ария» черпает не в русской республике, но и в музыке своих великих предшественников. Баллада «Пусть будет так» получилась полемичной по отношению к «горному циклу» Владимира Высоцкого из фильма «Вертикаль». Время ушло, вершины так и остались непокоренными, а фраза «и не друг и не враг, а так» для большинства превратилась в жизненный принцип. Для самих же участников «Арии» новый альбом все-таки стал еще успешно взятой высотой, а песни, написанные разными авторами, соткались в единое полотно, свидетельствующее о том, что в наше смутное время есть еще музыканты, умеющие творить сообща.

