Песни Владимира Высоцкого прозвучат в Финляндии на семи языках

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В Финляндии ко дню рождения Владимира Высоцкого будет приурочен VYSOTSKI FEST International, где песни барда прозвучат на семи языках мира.

В ходе этого уже четвертого по счету фестиваля запланировано три концерта, которые пройдут в Хельсинки, Эспоо и Хювинкяя с 24 по 26 января, сообщает «Красная весна» со ссылкой на финский портал yle.fi. « Его песни переведены на 216 языков. На английский — порядка полутора тысяч, на польский — шестьсот, на болгарский — около трехсот, на финский — полторы сотни переводов», — рассказал организатор мероприятия Владимир Ищенко.

Из самых заметных участников международного фестиваля Ищенко называет норвежца Йорна Симена Оверли, который в 80-х годах выкупил права на исполнение песен Высоцкого в Норвегии. С тех пор норвежец дал около двух тысяч концертов, записал два диска, выступал на Таганке и в Доме Высоцкого.

А наиболее популярной песней Высоцкого в Финляндии является «Песня о друге», которую здесь поют в трех различных версиях. В частности, в одной из версий слова оригинала «парня в горы тяни, рискни» превратились в «парня в море возьми», что «для финна и ближе, и понятнее», пишет сайт.

В Финляндии песни Владимира Высоцкого исполнят на русском, финском, шведском, норвежском, армянском, испанском и французском языках.

