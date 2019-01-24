Лидер «Кирпичей» призвал рэперов отвечать за свои слова

Вокалист группы «Кирпичи» Василий Васин дал 18 января в клубе «Безумий» первый сольный концерт

В конце прошлого года вышел новый сольный альбом Васина «Триумф», который, по словам самого музыканта, должен окончательно легализовать его как автономного исполнителя. В свой день рождения он устроил презентацию пластинки с бесплатным входом, сделав, таким образом, подарок поклонникам к своему же празднику. Те же, кто, по каким-то причинам не смог попасть на то мероприятие, могли 18 января насладиться умными, язвительными и виртуозными текстами Василия, исполненными им под бит и электронные эффекты.

В атмосфере «Безумия» рэп-темы лидера «Кирпичей» смотрелись весьма причудливо. Ведь это привычный рок-бар с демократичной атмосферой, ликами культовых музыкантов на стенах и каналом MTV по телевизору. Васин остарался соответствовать этой атмосфере, исполнив в ходе саундчека не только архетипический «кирпичевский» рэпак «Конь-людоед», но и – под гитару – редкую блюзовую вещь «Нужные люди» с совместного диска с екатеринбургской группой Blues Doctors «В ритмах синевы».

Львиную долю песен с «Триумфа» Василий представил в первой части концерта, стараясь соблюдать очередность с альбома. За пределами выступления остались лишь «Синий шар» и «Посвящение Хармсу», которые проблематично делать вживую без присутствия участвовавших в ней спецгостей – «Пионерлагеря Пыльная Радуга», Евгения Цыганова и Стефании Даниловой.

Свои прозаические ремарки с альбома Васин стремился использовать и на концерте. Перед «Созерцателем» он так же, как и на записи, сравнил засемплированные партии флейты с пением птиц. Что же касается партий приглашенных в «Триумф» звезд, то певец их либо не использовал, либо пускал в записи. Последнее, например, касалось фолковых куплетов Маши Макаровой в «Миру Мир». Порою из своего чудо-процессора он извлекал собственную фразу «Иван Петрович, дозу повышать или не надо», а порою произносил ее сам.

Наблюдая за этими метаморфозами, некоторые зрители действительно позабыли обо всем на свете. Когда Василий пел строчку «один за всех, и все за одного», какой-то парень тут же громогласно вставлял фразу из другой песни: «Я за чуваков не пожалею ничего. А одна развеселая компания в какой-то момент предпочла танцы випивк, из-за чего лишилась полного бокала пива, который в их отсутствие поехала по наклонной доске стола, рухнула на пол и разбилась вдребезги.

Вася В. был немногословен, зачастую повторяя в своем лаконичном конферансе то, что уже содержалось в текстах самих песен. Особый акцент сделал на том, что «В рэпе надо отвечать за свои слова». Красную гитару задействовал лишь в двух песнях, сыграв соло в «Плюю я» и побренчав в бисовой «Про друзей», которую поклонники просили особенно.

