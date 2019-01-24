]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Умерла первый музыкальный комментатор советского ТВ Светлана Виноградова

16:09 24.01.2019
Скончалась Светлана Виноградова
Светлана Виноградова. Фото с сайта meloman.ru
Материалы по теме:

Легендарная телеведущая и лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова ушла на 93-м году жизни 23 января.

Светлана Виноградова — заслуженный деятель искусств России, лауреатка премии правительства Москвы, кавалер Ордена Дружбы, состояла в Союзе композиторов России. «С прискорбием сообщаем о невосполнимой потере, - говорится в сообщении на сайте Московской филармонии. - Ее творческая деятельность продолжалась около 70 лет, несколько поколений меломанов, миллионы слушателей в буквальном смысле выросли на ее концертах. Она была надежным проводником в мир прекрасного, мастерски раскрывала тайны языка музыки, была истинным просветителем. Она была требовательна к себе, своим коллегам и своей аудитории, потому что самым важным считала умение думать, слушать и слышать, верить музыке, любить ее и быть преданной ей до конца. Светлая память о Светлане Виноградовой навсегда останется в наших сердцах».

В 1951 году она окончила Московскую государственную консерваторию по классу композиции A.Александрова. Еще будучи студенткой начала работать консультантом Всесоюзного Дома народного творчества им. Н.Крупской. С 1955 года - лектор Московской филармонии, а с 1966 года - преподаватель кафедры журналистики Московского университета. Светлана Виноградова известна как первый музыкальный комментатор Центрального телевидения, автор сценариев документальных музыкальных телефильмов, монографических и тематических программ и циклов (в том числе «Знакомство с оперой», «Встречи с оперой»), шедших на экране в 1960-80-х годах.

В 2006 году Светлана Виноградова указом президента России награждена орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.