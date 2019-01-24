Умерла первый музыкальный комментатор советского ТВ Светлана Виноградова

16:09

Легендарная телеведущая и лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова ушла на 93-м году жизни 23 января.

Светлана Виноградова — заслуженный деятель искусств России, лауреатка премии правительства Москвы, кавалер Ордена Дружбы, состояла в Союзе композиторов России. «С прискорбием сообщаем о невосполнимой потере, - говорится в сообщении на сайте Московской филармонии. - Ее творческая деятельность продолжалась около 70 лет, несколько поколений меломанов, миллионы слушателей в буквальном смысле выросли на ее концертах. Она была надежным проводником в мир прекрасного, мастерски раскрывала тайны языка музыки, была истинным просветителем. Она была требовательна к себе, своим коллегам и своей аудитории, потому что самым важным считала умение думать, слушать и слышать, верить музыке, любить ее и быть преданной ей до конца. Светлая память о Светлане Виноградовой навсегда останется в наших сердцах».

В 1951 году она окончила Московскую государственную консерваторию по классу композиции A.Александрова. Еще будучи студенткой начала работать консультантом Всесоюзного Дома народного творчества им. Н.Крупской. С 1955 года - лектор Московской филармонии, а с 1966 года - преподаватель кафедры журналистики Московского университета. Светлана Виноградова известна как первый музыкальный комментатор Центрального телевидения, автор сценариев документальных музыкальных телефильмов, монографических и тематических программ и циклов (в том числе «Знакомство с оперой», «Встречи с оперой»), шедших на экране в 1960-80-х годах.

В 2006 году Светлана Виноградова указом президента России награждена орденом Почета за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

