Премьера оперы «Доктор Живаго» прошла в Мариинском театре

12:00

Мировая премьера оперы Давида Кривицкого "Доктор Живаго" по мотивам романа Бориса Пастернака состоялась 24 января в Концертном зале Мариинского театра.

Музыкальное полотно при участии 35 солистов представили в концертном исполнении артисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой. "Мне хочется, чтобы произведения, которые много лет лежали в портфеле и которые представляют интерес, зазвучали бы со сцены. К тому же очень важно, чтобы молодые певцы приобщились к этому великому литературному произведению. Они прочитали "Доктора Живаго" несколько раз, прониклись им, и это радует", - сказала ТАСС Гергиева.

Художественный руководитель академии этой оперой продолжает начатый несколько лет назад цикл "Великие литературные произведения в музыке". Из всех уже прозвучавших премьер предстоящая - самая масштабная и сложная по многообразию творческих задач. В заглавной роли выступил тенор Артем Мелехов, первой исполнительницей партии Лары станет Екатерина Латышева.

Гергиева отметила, что молодой дирижер Николай Хондзинский "провел огромную подготовительную работу", создав концертную версию пятичасовой оперы, сравнимой по объему и количеству действующих лиц с "Войной и миром" Сергея Прокофьева. Хондзинский, работающий главным дирижером Псковской филармонии, и раньше выступал с солистами академии Мариинского театра. "Доктор Живаго" - его самый масштабный музыкальный проект.

