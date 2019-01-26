Умер французский композитор Мишель Легран

14:13

Французский композитор Мишель Легран умер на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Как передает агентство со ссылкой на пресс-представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.

Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие, напоминает ТАСС.

В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".