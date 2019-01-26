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Умер французский композитор Мишель Легран

14:13 26.01.2019

Французский композитор Мишель Легран умер на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Как передает агентство со ссылкой на пресс-представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.

Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие, напоминает ТАСС.

В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".

Темы: Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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26.01.2019, 19:30
Гость: Титус

Замечательный композитор! Он мне запомнился, поскольку несколько раз приезжал в Москву и участвовал в телепередачах советского телевидения и один раз в юности я взял свою бабушку в кино как раз на "Шербургские зонтики". Сюжета совершенно не помню, а музыка засела в голове. Бабушки уже давно нет, теперь и Мишель ушёл.
26.01.2019, 16:09
Гость: Марина

Уходят настоящие таланты, а на смену им- равным по масштабу одарённости, никто так и не приходит. ((( Вот оно и настало- время общества торжестующего потребления. Настояших творцов всё меньще. Мишель Легран- это чудо в современной музыке- легкость , изящество, красота и романтичность....Царстивия небесного Маэстро.
26.01.2019, 15:20
Гость: полухохол

Ушедшая Красота для Души, в музыке! Память на века останется!
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