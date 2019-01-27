Алла Пугачева получила 40 млн руб. от госкорпорации на юбилейный концерт

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Компания "Вертолеты России" выступила спонсором юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой, ее логотипы есть на афишах, сообщила РИА Новости представитель артистки Елена Чупракова.

Ранее появилась информация о письме гендиректора "Вертолетов России" (входит в Ростех) Андрея Богинского с распоряжением оказать спонсорскую поддержку в организации и подготовке юбилейного концерта Пугачевой на 40 миллионов рублей.

"Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие", - сказала Чупракова.

В пресс-службе Ростеха сообщили, что решение о поддержке юбилейного концерта - это часть большой системной работы корпорации, в которую, помимо финансирования культурно-массовых мероприятий, входит поддержка молодежных проектов и спорта.

"Вертолеты России" являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом "О рекламе", следует рассматривать именно как расходы на рекламу. Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий", - отметили в Ростехе.

"Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, ее песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - добавили в Ростехе.

Юбилейный концерт "Алла Пугачева. P. S." пройдет 17 апреля, через два дня после 70-летнего юбилея примадонны отечественной эстрады, в Государственном Кремлевском дворце. В конце декабря билеты поступили в продажу, приобрести их можно было только в кассе концертной площадки. Их раскупили за несколько часов.