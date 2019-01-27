Алла Пугачева получила 40 млн руб. от госкорпорации на юбилейный концерт
Компания "Вертолеты России" выступила спонсором юбилейного концерта певицы Аллы Пугачевой, ее логотипы есть на афишах, сообщила РИА Новости представитель артистки Елена Чупракова.
Ранее появилась информация о письме гендиректора "Вертолетов России" (входит в Ростех) Андрея Богинского с распоряжением оказать спонсорскую поддержку в организации и подготовке юбилейного концерта Пугачевой на 40 миллионов рублей.
"Да, они являются нашими спонсорами, о чем свидетельствуют логотипы на афишах. Любое шоу стоит очень дорого, поскольку расходы большие", - сказала Чупракова.
В пресс-службе Ростеха сообщили, что решение о поддержке юбилейного концерта - это часть большой системной работы корпорации, в которую, помимо финансирования культурно-массовых мероприятий, входит поддержка молодежных проектов и спорта.
"Вертолеты России" являются акционерным обществом и осуществляют расходы из чистой прибыли холдинга. Спонсорство, регулируемое федеральным законом "О рекламе", следует рассматривать именно как расходы на рекламу. Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий", - отметили в Ростехе.
"Творчество Аллы Борисовны Пугачевой красной нитью проходит через историю отечественной эстрады, ее песни объединяют несколько поколений и остаются актуальными по сей день. Участие в этом проекте позволит нам не только отдать дань уважения таланту Аллы Борисовны, но и распространить часть билетов среди работников наших предприятий по всей стране. Финансирование проекта осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством", - добавили в Ростехе.
Юбилейный концерт "Алла Пугачева. P. S." пройдет 17 апреля, через два дня после 70-летнего юбилея примадонны отечественной эстрады, в Государственном Кремлевском дворце. В конце декабря билеты поступили в продажу, приобрести их можно было только в кассе концертной площадки. Их раскупили за несколько часов.