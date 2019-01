Iron Savior «Reforged – Riding On Fire» (2СD)

Исполнитель: Iron Savior, Название: «Reforged – Riding On Fire», Стиль: пауэр-метал, Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Топовым метал-командам с мировым именем, которые появились уже в 90-е, нет нужды перезаписывать даже свои ранние альбомы. Ведь уже тогда их мастерство и технологии записи были, как правило на высоте. Но есть случаи, когда ремейки остаются единственным спасением.

Так случилось с немецкой группой Iron Savior. Первые альбомы «железных спасителей» выходили на лейбле Noise Records, у которого и остались права. В таком случае действительно лучше переиграть все заново, нежели заниматься бесконечными тяжбами или попросту махнуть рукой на то, что поклонники не могут достать первые релизы.

Видимо, для целевой аудитории двухдисковое издание видоизмененной классики и предназначено. Всех остальных быстро постигнет пресыщение. Все песни одинаково сильны, поэтому уже к третьей-четвертой наступает фатальное привыкание к хорошему и угасание впечатлений. А их на двойнике, ни много, ни мало – девятнадцать! В самом деле, ну что мы, разве давно не слышали стремительного пауэра с фактурными риффами, азартным вокалом и броскими гитарными соло? А где же баллады?

Впрочем, если поднапрячься, то можно выделить сладчайшую «Prisoner Of The Void», обрамленную грохочущим басом «Mind Over Matter», лукавую «No Heroes» и великолепный образчик производственного метала «Protector». Но, повторимся, это лучшие из лучших, поэтому конкурентоспособный им материал у других команд подобрать весьма проблематично.