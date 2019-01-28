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Ермен Анти, 2 февраля, «Археология»

03:28 28.01.2019
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Ермен Анти, лидер и идейный вдохновитель легендарной группы АДАПТАЦИЯ. Даст большой сольный концерт в клубе «Археология» 2 февраля

В январе было объявлено о скором прекращении деятельности группы «Адаптация». «Ничего не случилось, просто время пришло, сообщил Ермен нашему порталу. – У каждого живого организма (а группа это живой организм) есть определённое время данное ему природой для жизни, когда это время проходит, организм перестаёт функционировать. В случае с «Адаптацией» – это время пришло, мы многое сделали, пора и честь знать. В принципе уже после записи «Цинги» мне казалось, что мы сказали, всё что должны были сказать, но тогда случился переезд группы в Питер, появилась надежда на некоторые смутные перспективы…ну вот сейчас будет новый альбом «Оруэлл», и на этом всё. Это такой очень пессимистический постскриптум «Цинги»».

Начало в 20.00.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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