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Защищена первая в истории диссертация по творчеству Егора Летова

13:09 28.01.2019
Защищена первая в истории диссертация по творчеству Егора Летова
Егор Летов. Фото с сайта gr-oborona.ru
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Защита кандидатской диссертации Кристины Пауэр «Структура художественного пространства в русской рок-поэзии: Александр Башлачев, Егор Летов, Янка Дягилева успешно состоялась в Российском университете дружбы народов 25 января.

Это первое диссертационное исследование, предметно посвященное творческим вселенным лидера «Гражданской Обороны» Егора Летова и Янки Дягилевой. Новизна работы К.Ю. Пауэр заключается в том, что, несмотря на наличие десятков и даже сотен серьёзных работ по творчеству Егора Летова, Александра Башлачева и Яны Дягилевой, ученые обращались к анализу категории пространства этих авторов лишь фрагментарно. Все эти обращения по крупицам собраны в исследовании, однако, отталкиваясь от них, К.Ю. Пауэр выстраивает свою оригинальную концепцию.

Главное достоинство последней заключается в удачной попытке совместить анализ бинарных оппозиций двух типов – первичные пространственные оппозиции и вторичные ценностные оппозиции. На пересечении данных базовых типов и возникает в исследовании универсальная категория «пути», позволяющая снять пространственные и экзистенциальные противопоставления в творчестве перечисленных поэтов.

В своей диссертации Кристина Пауэр затрагивает и биографические моменты, связанные с изучаемыми поэтами. Обращается она и к почвенничеству, которое понимает как дань народным традициям и веру в самобытность русского пути..

Научным руководителем диссертации является Олеся Темиршина – доктор филологических наук, сотрудник кафедры журналистики и литературы ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, постоянный участник научных сборников «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор монографии «Символистские универсалии и поэтика символа в современной поэзии (случай Б.Гребенщикова)».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Наука и инновации в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 18:10
Гость: Ну ну

Кто эти все люди и что они курят? :(
28.01.2019, 15:25
Гость: IgS

Да... Ну если бобу дилану Нобеля по литературе...
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