]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Лидер «Океана Эльзы» не захотел быть президентом Украины

15:18 28.01.2019
Вакарчук отказался баллотироваться на пост президента
Святослав Вакарчук. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Видеообращение на эту тему певец разместил на своем YouTube-канале, сообщает Lenta.ru. Вакарчук признался, что власть и президентский пост его не интересуют, в отличие от «настоящих изменений в стране». «Чтобы снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал он.

Вакарчук отметил, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует «разочарование и уныние» из-за «коррупции и несправедливости, которые разъедают страну». «Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее», — заявил музыкант. Кроме того, Вакарчук пообещал боротьяс за победу неких «европейских» сил и приход к власти «молодых профессионалов».

Еще в июне 2018 года музыкант призвал молодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране, хотя до этого поддерживал «Евромайдан».
 

Темы: Выборы на Украине, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2019, 16:05
Гость: Мичман

Сдался без боя!
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.