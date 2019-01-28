Лидер «Океана Эльзы» не захотел быть президентом Украины

15:18

Вокалист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.

Видеообращение на эту тему певец разместил на своем YouTube-канале, сообщает Lenta.ru. Вакарчук признался, что власть и президентский пост его не интересуют, в отличие от «настоящих изменений в стране». «Чтобы снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года», — сказал он.

Вакарчук отметил, что в джинсах может сделать для страны больше, чем надев галстук. По его словам, он каждый день общается с людьми, в которых чувствует «разочарование и уныние» из-за «коррупции и несправедливости, которые разъедают страну». «Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее», — заявил музыкант. Кроме того, Вакарчук пообещал боротьяс за победу неких «европейских» сил и приход к власти «молодых профессионалов».

Еще в июне 2018 года музыкант призвал молодых украинцев выступить против властей и политической системы в стране, хотя до этого поддерживал «Евромайдан».

