Рэпер Птаха попадет в совет по культуре при Госдуме

15:53

Вскоре при Государственной думе РФ появится новая структура – постоянный совет по культуре Молодежного парламента.

Одними из первых его членами станут известный видеоблогер Дмитрий Ларин и популярный рэпер Птаха (Давид Нуриев), сообщила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, передает ТАСС.

Воропаева пояснила, что постоянный совет по культуре решили создать после встречи с рэперами в Госдуме в декабре 2018 года. Тогда музыканты потребовали, чтобы власти обратили на них внимание после того, как правоохранительные органы начали отменять их концерты в разных регионах. Уже тогда для решения этих и других актуальных проблем было решено создать экспертный совет, в который войдут молодые деятели искусств, художники, журналисты, музыканты и поэты.

В итоге только что созданная структура при Госдуме формируется открытым способом, в него войдут 60 представителей сферы культуры разных направлений. Уже поступило более 230 заявок, заявки Ларина и Нуриева уже были одобрены. Что касается работы новой организации, то одним из направлений станет перепроверка результатов экспертиз, по которым правоохранительные органы могут возбуждать уголовные дела за экстремизм.

