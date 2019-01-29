Группа Serebro вышла на сцену в последний раз

11:45

Поп-трио Serebro в последний раз поднялось на сцену в прежнем составе.

Знакомые поклонникам Ольга Серябкина, Татьяна Моргунова и Екатерина Кищук выступили в ТРК «Вегас Крокус Сити», передает «СтарХит». По следам концерта Ольга поделилась с поклонниками в соцсети переполняющими ее эмоциями.

Серябкина призналась, что словами нахлынувшие на нее чувства выразить весьма проблематично. ««Реву. Хотя на сцене мы себе не смогли позволить этого. Но после ком просто до такой степени накатил, что мы закрылись в гримерке и не могли взять себя в руки», – пишет Ольга Серябкина на своей страничке в Instagram. Кроме того, певица, которая уже начала свою сольную карьеру под псевдонимом Molly, поблагодарила фанатов за поддержку и добавила, что в день последнего концерта группы успела также выступить и одна, о чем расскажет поклонникам позже.

