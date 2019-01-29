Лидер «Монгол Шуудана» раскритиковал благоустройство Москвы

Группа «Монгол Шуудан» провела несколько мероприятий, приуроченных к перезаписи альбома «Паровоз Анархия»

Тридцать лет назад, начиная фиксировать в студии свои первые песни, «монголы» ощущали нехватку технического оснащения. Сейчас с этим все в порядке, поэтому лидер группы Валерий Скородед наверстывает упущенное и перезаписывает старый материал в новом бронебойном саунде. «В прошлом году я вдруг ощутил, что песни-то пропадают, - рассказал он в интервью KM.RU. – Если сейчас современный человек включит наш CD с альбомом 1989 года, он его просто выключит на первой же секунде. «Паровоз-анархия» был хорош именно для своего времени, потому что люди изголодались по бесшабашной музыке. А сейчас мы его сделали еще более актуальным. Мы полностью переделали все аранжировки, переписали альбом в современном звуке и теперь альбом слушается на одном дыхании».

Концертная презентация диска «Паровоз Анархия. Реинкарнация» прошла 19 января в столичном «ГлавКлубе». Подготовились к ней музыканты основательно. В первом отделении была сыграна львиная доля песен из этого альбома. Канонический трек-лист оказался перемешан – для пущего угару, как пояснил зрителям сам Скородед. Сюда добавилась песня «Заплати и свободен», тоже придуманная 30 лет назад, но записанная гораздо позже. А вот «Больной санитар» из той же оперы на диске хоть и присутствует, но на концерте не прозвучал. Но главным откровением представляемой программы стал «Чапаевский твист», нырнувший собственно из твиста в трэш и с возвращенным на место бранным словом в финале песни.

«Сегодня перед вами группа «Монгол Шуудан» — такая, какая она и должна быть!» - обратился к залу в начале концерта Валерий Скородед. Надо полагать, эти слова касались не только репертуара и саунда группы, но и визуального оформления концерта. Выступление «монголов» сопровождалось лаконичным, но изобретательным видеоартом. В первом отделении на экране оживали воинствнные скелеты в папахах и фуражках с обложки обновленного диска «Паровоз-анархия». Благодаря этой комиксовой подаче несколько прояснялся замысел того же «Чапаевского твиста», о котором Скородед сказал, что одна девочка недавно в сети пеняла ему на бессмысленность «текста».

Во втором отделении Скородед сменил папаху, тельняшку и галифе на кепку, джинсу и красные кеды, как бы намекая о смене исторических декораций на современные реалии. Видеоряд тоже оказался более «кибернетическим» - цифровая схема бронепоезда на черном фоне. Репертуар подобрали под стать: блок из альбома «Собственность – это кража» («Бонивур», «Нас носило по степи», «Разговор со смертью»), пара песен из «Естественного отбора» («Полцарства за коня», «Медная монета») и единственный трек из последнего номерного релиза «Инстинкт Агрессивности» («Седьмой патрон»). «Граната» из «Паровоза анархии» тоже оказалась перемещена во второй акт, поскольку обычно она переходит у «монголов» в барабанное соло перед бисовой частью. Проблемы с голосом у Скородеда сократили бис до минимума, из-за чего не прозвучали заявленные в сет-листе «Любо, братцы, любо», «Лесник» и «Козырь – наш мандат». Но это вряд ли у кого-то испортило впечатления от концерта.

Спустя два дня 21 января Валерий Скородед провел творческий вечер в ММКЦ на Ярославском шоссе. Морозная погода и значительная удаленность центра заведения от центра Москвы не позволила многим убежденным поклонникам группы посетить это уникальное событие – несмотря даже на бесплатный вход. Потеряли, безусловно, многое, ведь Скородед в красках рассказывал о своем непростом детстве в доме на улице Кравченко, первых ярких музыкальных впечатлениях, отношении к «Нашему Радио» и РАО.

О детстве музыкант вспоминал с ностальгией, ведь его дом с трех сторон окружали зеленые массивы с крыжовником, вишней, смородиной и другими ягодами. Всего этого, по наблюдениям Скородеда, очень не хватает нынешней Москве, изнуренной пресловутой плиткой и бесконечными благоустройствами. На возражение ведущей о том, что дети наверняка радуются обилию зимних городков, Валерий резонно парировал, что лучше бы все это оставить где-нибудь в районе Кремля, потому что деньги на городки все равно, в конечном итоге, берутся из карманов рядовых налогоплательщиков.

Затронули на встрече и факт исполнения Земфирой скородедовской «Москвы». Кавер она представила на большом концерте в «Олимпийском» в апреле 2008 года. Как выяснилось, разрешения на это у автора музыки она не спрашивала. Скородед на это не обижается, но с достоинством замечает, что раз Земфира в тот момент нуждалась в его песне, значит в чем-то он оказался круче нее.

В недавней песне «Монгол Шуудана» «Свобода» есть такие строки: «Я такое видал, что ад Люцифера показался бы раем теперь». В известной степени они автобиографичны, ведь, как Скородед признался на встрече, он постоянно проходил через такое, чего с нормальными людьми случаться не должно. Он ездил на войну, тонул, падал в самолете, а буквально по пути на встречу в ММКЦ его выбросил из машины норовистый такист! Тем не менее, на своих врагов он не в обиде и старается их прощать, хотя обычно и не дает им второго шанса.

Под занавес Валерйи Скородед сыграл гостям несколько песен. Программа заранее не составлялась да и развернуться в полной мере не получилось из-за сорванного голоса. Тем не менее, он испонил: «Не моя забота», два четверостишия из «Я люблю чахоточных и пьяниц», «Медная монета» и «Москва». Предпоследнюю он посвятил всей собравшейся в центре душевной кампании, а в «Москве» даже в акустике наличествовали витиеватое вступление и экспрессивный проигрыш.