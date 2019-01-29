Выяснилась очередность выступления России в полуфинале «Евровидения»

15:21

Участник «Евровидения» от России выступит во второй части второго полуфинала «Евровидения-2019» 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива.

Порядок следует из жеребьевки, которая состоялась в 28 января в тель-авивском Музее искусств, сообщает ТАСС. Россия будет выступать во второй половине второго полуфинала», - объявил ведущий результаты жеребьевки, трансляцию которой в Facebook вел оргкомитет мероприятия. В компании с нашим представителем во второй половине второго полуфинала будут выступать певцы из Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии.

В первой половине второго полуфинала выступят артисты из Австрии, Армении, Дании, Ирландии, Молдавии, Румынии, Швейцарии и Швеции. Во втором полуфинале выступят также прошедшие автоматическую предварительную квалификацию Германия, Италия и Великобритания.

В первом полуфинале, который состоится в Выставочном центре Тель-Авива 14 мая, в первой части выступят представители Словакии, Белоруссии, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши и Венгрии. Эстония, Португалия, Сан-Марино, Испания, Грузия, Греция, Австралия, Бельгия, Украина и Греция выступят во второй части. В первом полуфинале выступят также прошедшие автоматическую предварительную квалификацию Израиль, Франция и Испания.

Участник «Евровидения-2019» от России пока еще не определен, но ходят настойчивые слухи, что это будет Сергей Лазарев.

