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Выяснилась очередность выступления России в полуфинале «Евровидения»

15:21 29.01.2019
Выяснилась очередность выступления России в полуфинале «Евровидения»
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Участник «Евровидения» от России выступит во второй части второго полуфинала «Евровидения-2019» 16 мая в Выставочном центре Тель-Авива.

Порядок следует из жеребьевки, которая состоялась в 28 января в тель-авивском Музее искусств, сообщает ТАСС. Россия будет выступать во второй половине второго полуфинала», - объявил ведущий результаты жеребьевки, трансляцию которой в Facebook вел оргкомитет мероприятия. В компании с нашим представителем во второй половине второго полуфинала будут выступать певцы из Азербайджана, Албании, Литвы, Македонии, Мальты, Нидерландов, Норвегии и Хорватии.

В первой половине второго полуфинала выступят артисты из Австрии, Армении, Дании, Ирландии, Молдавии, Румынии, Швейцарии и Швеции. Во втором полуфинале выступят также прошедшие автоматическую предварительную квалификацию Германия, Италия и Великобритания.

В первом полуфинале, который состоится в Выставочном центре Тель-Авива 14 мая, в первой части выступят представители Словакии, Белоруссии, Чехии, Черногории, Кипра, Сербии, Финляндии, Польши и Венгрии. Эстония, Португалия, Сан-Марино, Испания, Грузия, Греция, Австралия, Бельгия, Украина и Греция выступят во второй части. В первом полуфинале выступят также прошедшие автоматическую предварительную квалификацию Израиль, Франция и Испания.

Участник «Евровидения-2019» от России пока еще не определен, но ходят настойчивые слухи, что это будет Сергей Лазарев.
 

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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