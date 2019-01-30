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Игорь Крутой приобрел маме квартиру в США за 5 миллионов долларов

13:47 30.01.2019
Игорь Крутой приобрел маме квартиру в США за 5 миллионов долларов
Игорь Крутой. Фото с сайта igorkrutoy.com
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За полгода до своего 65-летия продюсер и композитор Игорь Крутой решил осчастливить мать приобретением квартиры в США.

Отныне Светлана Семеновна будет обитать в городе Санни-Айлс-Бич. Стоимость апартаментов площадью 400 кв. метров составляет пять миллионов долларов, сообщает «СтарХит». В новом жилье женщина намерена отметить свое 85-летие. ««Еще одна квартира во Флориде площадью под 400 кв. метров куплена для мамы Игоря Светланы Семеновны, – рассказали изданию в окружении артиста. – Ее стоимость около $5 млн. Она находится в городе Санни-Айлс-Бич на берегу Атлантического океана. Этот район называют маленькой Москвой, тут очень много русских. Светлана Семеновна будет чувствовать себя очень комфортно, поскольку здесь теплый и мягкий климат».

Таким образом, мама композитора станет соседкой Анжелики Варум и Леонида Агутина, Валерия Леонтьев, мамы Наташи Королевой. «Крутые отметят день рождения в ресторане на первом этаже комплекса, где находятся апартаменты. Большая часть родных уже здесь, – поделились со «СтарХитом» друзья знаменитости. – Ожидается много гостей. Мама Игоря пригласила всех своих подружек. Каждому гостю из России маэстро представит отдельный номер в отеле. Пир обещает быть грандиозным. Например, только стоимость еды на одного человека составляет несколько сотен долларов! Не обойдется и без развлекательной программы – песен и танцев. Куда же без них?»
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Коммерческая недвижимость в мире
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