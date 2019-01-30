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Сорок миллионов рублей на концерт Пугачевой от «Ростеха» посчитали откатом

12:06 30.01.2019
Сорок миллионов рублей на концерт Пугачевой от «Ростеха» посчитали откатом
Алла Пугачева © KM.RU
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Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказал мнение, что выделенные на концерт Аллы Пугачевой 40 миллионов рублей могут быть частью коррупционной схемы.

Чиновник выдвинул версию, что спонсорская помощь артистке — это своего рода откат, который могли заплатить ей за выступление на корпоративе, сообщает газета «Известия». По его словам, комиссии государственной корпорации «Ростех», которая направила средства на юбилей певицы, предстоит определить, были ли эти деньги использованы по назначению.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что проводить проверку по факту случившегося должна Генпрокуратура, и подчеркнул, что оценка спонсорской помощи Пугачевой будет затруднена характером деятельности артистки.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о письме гендиректора «Вертолетов России» (входит в «Ростех») Андрея Богинского с распоряжением оказать спонсорскую поддержку в организации и подготовке юбилейного концерта Пугачевой на 40 миллионов рублей. По его версии это плата на рекламу компании на афишах концерта.
 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 17:34
Гость: kep

А что,у"Вертолётов России"деньги девать некуда!?Лучше бы тогда детям больным помогали,чем "одаривать"таких личностей!
30.01.2019, 16:33
Гость: Крутой

Зачем рекламировать госкомпанию? Среди кого рекламировать, среди зрителей, кто пойдёт на концерт Пугачёвой? Можно подумать, что эти зрители собираются покупать военные вертолёты с пушками и ракетами на борту. Заплатили бы лучше эти деньги конструкторам и рабочим своих предприятий. Государственные деньги пилить в виде спонсорства - это тема для прокуратуры.
30.01.2019, 13:53
Гость: Старая развалина,

любительнтца молодого тела,а сколь ей отваливают!И де ж мои 20,пошел бы отбривать у Галкина столь так потасканный своей долголетней жизнью,но лакомый для аферистов источник.
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