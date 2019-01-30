Сорок миллионов рублей на концерт Пугачевой от «Ростеха» посчитали откатом

12:06

Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказал мнение, что выделенные на концерт Аллы Пугачевой 40 миллионов рублей могут быть частью коррупционной схемы.

Чиновник выдвинул версию, что спонсорская помощь артистке — это своего рода откат, который могли заплатить ей за выступление на корпоративе, сообщает газета «Известия». По его словам, комиссии государственной корпорации «Ростех», которая направила средства на юбилей певицы, предстоит определить, были ли эти деньги использованы по назначению.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что проводить проверку по факту случившегося должна Генпрокуратура, и подчеркнул, что оценка спонсорской помощи Пугачевой будет затруднена характером деятельности артистки.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о письме гендиректора «Вертолетов России» (входит в «Ростех») Андрея Богинского с распоряжением оказать спонсорскую поддержку в организации и подготовке юбилейного концерта Пугачевой на 40 миллионов рублей. По его версии это плата на рекламу компании на афишах концерта.

