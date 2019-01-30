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Премия «Грэмми» оказалась в эпицентре скандала

12:45 30.01.2019
Премия «Грэмми» оказалась в эпицентре скандала
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Хакеры выложили в интернете список победителей конкурса на премию Grammy.

Утверждалось, что все победители реальные, однако официальный представитель Американской академии сделал заявление, что список – фейковый, сообщает Regnum. По его словам, список победителей не распространяется среди обычных сотрудников организации до самого дня церемонии награждения. Только в тот день, по словам представителя, имена лауреатов премии доставляются в запечатанных конвертах. Таким образом, настоящих победителей конкурса все интересующиеся смогут узнать лишь 10 февраля — на церемонии награждения в Лос-Анджелесе.

Ранее в интернете появилась информация, что якобы хакерам удалось украсть список победителей музыкальной премии Grammy. Список был опубликован. Согласно списку, песней 2018 года стал сингл «I like it» Карди Би, а лучшей записью года стала композиция «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
 

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