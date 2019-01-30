Павел Федосов «Песни про жизнь»

Исполнитель: Павел Федосов, Название: «Песни про жизнь», Стиль: православный бард-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Песни про жизнь» - что может быть более предсказуемым для названия музыкального альбома? Но Павел Федосов не так прост, как может показаться. О том, что называется жизнью в общепринятом смысле, музыкант не очень высокого мнения. Переполненные вагоны метро по пути на работу, типовой офис с вальяжным начальником, предлагающим зеленый чай, гламурные женщины, завышенным ожиданием которых надо соответствовать… Все это отнюдь не жизнь, а недостойная трепотня и дешевая мишура, достойная лишь того, чтобы быть выброшенной на помойку. А подлинная жизнь может быть только в Боге, о чем и свидетельствуют все песни этой пластинки.

Доминирующее настроение песен – тревога и смятение. Герой Федосова постоянно сомневается во всем, а уж в себе – прежде всего. Парадоксальный уют глухих московских окраин он опрометчиво готов променять на внешний лоск напускного благополучия. Но в определенный момент приходит понимание того, что «это не жизнь – это ниже нее» © Сергей Чиграков. И в первой же песне «Голуби» герой, будто в известной песне Александра Иванова решает «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей». Нерв в этой песне ничуть не менее напряженный, нежели в «Боже, какой пустяк», а следующая вещь «Атракцион» решена в романсовом духе и посвящена пагубности жизни за искусственно нагромождаемыми ширмами и декорациями.

Самые сильные песни альбома те, где Федосов пытается расслышать голос Бога. Диалог между слабым человеком и его Творцом присутствует и в экспрессивном «Голосе», в кульминационный момент которого исполнитель переходит на крик, и в размеренной «Никакая другая жизнь не начнется», учащая довольствоваться тем, что имеешь. Жить сообразно с Божьей волей, по Павлу Федосову – это стоять на своем, биться там, где стоишь, не вымаливать себе лучшей доли и видеть особый смысл в маленьких радостях, вроде ребенка, который увлеченно растапливает снег в луже.

Лучше всего подобная программа-минимум усваивается через песни с аскетичными аранжировками. В альбоме «Песни про жизнь» редко где звучит что-то, помимо гитары. Зато уж этим инструментом исполнитель владеет поистине виртуозно. Даже в прямолинейных рок-н-ролльных вещах он позволяет себе витиеватые экзерсисы в духе любимого Юрия Наумова. А такие вещи, как «О начале жития святого преподобного Елеазара на острове Анзер», вообще теоретически могли бы обойтись без всякого аккомпанемента, потому что продолжают традицию русских духовных стихов на современном этапе.

На этом фоне виолончель Александры Ярчевской в трех живых бонусных треках альбома смотрится особенно рельефно, потому что ассоциируется с прозрением и покаянием. Совершенно неизгладимое впечатление она производит в «Рае», который желательно слушать перед Великим Постом в напоминание об Адамовом изгнании из Эдемского сада. При желании, каждой треку альбома можно при желании подверстать под определенную дату православного календаря или непростую жизненную ситуацию.

