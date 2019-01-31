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Полиция отказалась от полезного тюремного подарка рэпера Хаски

12:00 31.01.2019
Полиция отказалась от полезного тюремного подарка рэпера Хаски
© KM.RU, Алексей Белкин
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Представители МВД по Краснодарскому краю не стали брать подушки и матрасы, которые хотел подарить рэпер Хаски.

Дары должны были порадовать для арестованных в спецприемнике, где находился музыкант, сообщает Lenta.ru со ссылкой на адвоката Хаски Алексея Аванесяна.

Юрист признался, что во время ареста рэпера приходил, чтобы проверить условия содержания. Аванесян отметил, что музыкант жаловался на размеры матрасов, поэтому было решено обратиться с письменным заявление к начальнику ОВД Усть-Лабинска. «Он сказал, что они такие вопросы не решают, отправил в ГУВД. А из ГУВД пришел ответ, что они якобы не могут принять матрасы и подушки в дар», – заявил адвокат.

По мнению Аванесяна, полицейские не захотели связываться с нашумевшим делом. «Тот человек, который нам отказал, он должен туда приехать, полежать и убедиться лично, возможно ли там находиться», – добавил адвокат.

Хаски был задержан полицией Краснодара 21 ноября после того, как попытался исполнить одну из своих песен на крыше автомобиля из-за отмененного без объяснения причин концерта.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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