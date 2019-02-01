Юрий Лоза предложил свои услуги по написанию хита для «Евровидения»

11:51

Юрий Лоза выразил недовольство музыкальной политикой России в отношении «Евровидения».

Певец высказал свои претензии Юрию Аксюте, который отвечает за музыкальное вещание первого канала. И главная из них заключается в том, что песни пишутся для нас на английском языке по западным стандартам. «Леня Гуткин, бывший басист «Автографа», с тех пор как уехал в Америку, вдруг стал великим композитором, пишет песни для «Евровидения». Аксюта отвечает: А кто же еще напишет, у нас ведь нет авторов. Да я могу написать, говорю», — цитирует Юрия Лозу РИА Новости.

Некоторое время назад Лоза издал книгу «Я научу писать хиты». Тираж ее полностью распродан, но люди продолжают читать ее в интернете.

Напомним, что участник от России для грядущего «Евровидения» в Тель-Авиве пока не определен. Зато уже понятно, что он выступит во второй половине второго полуфинала.

