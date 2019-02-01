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Юрий Лоза предложил свои услуги по написанию хита для «Евровидения»

11:51 1.02.2019
Юрий Лоза предложил свои услуги по написанию хита для «Евровидения»
Юрий Лоза. Фото с сайта lozayury.ru
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Юрий Лоза выразил недовольство музыкальной политикой России в отношении «Евровидения».

Певец высказал свои претензии Юрию Аксюте, который отвечает за музыкальное вещание первого канала. И главная из них заключается в том, что песни пишутся для нас на английском языке по западным стандартам. «Леня Гуткин, бывший басист «Автографа», с тех пор как уехал в Америку, вдруг стал великим композитором, пишет песни для «Евровидения». Аксюта отвечает: А кто же еще напишет, у нас ведь нет авторов. Да я могу написать, говорю», — цитирует Юрия Лозу РИА Новости.

Некоторое время назад Лоза издал книгу «Я научу писать хиты». Тираж ее полностью распродан, но люди продолжают читать ее в интернете.

Напомним, что участник от России для грядущего «Евровидения» в Тель-Авиве пока не определен. Зато уже понятно, что он выступит во второй половине второго полуфинала.
 

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2019, 18:30
Гость: Федор

Послушали бы умного человека. Практически весь прошлый отечественный материал для «Евровидения» в музыкальном плане - полный отстой.
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