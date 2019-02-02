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Первый канал устроит шоу «Голос» для безголосых участников

09:45 2.02.2019
Первый канал устроит шоу «Голос» для безголосых участников
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Первый канал объявил 28 января кастинг на шоу «Голос» для тех, кто этого самого голоса не имеет.

Страница отбора сопровождается залихватским объявлением: «У вас нет ни голоса, ни слуха? У вас нет никаких комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой! Примите участие в кастинге нового уникального вокального шоу Первого канала — заполните анкету!»

К объявлению прилагаются наводящие вопросы, типа «расскажите что-либо веселое о вашей работе». В анкете предлагают не только рассказать о себе и своей работе и загрузить примеры песен, но и просят оценить свое пение по 10-балльной шкале, приложить мнение о своих вокальных данных друзей и членов семьи. У потенциальных участников интересуются, учились ли они петь, пробовали ли петь на публике, где и что они мечтают спеть и т.п. Также соискателям дают понять, что они должны быть готоыв спеть две классические и две современные песни.
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 18:48
Гость: Поем на фене!

Можно еще устроить конкурс для воров обычных и чиновников, т.е. воров в законе. В воровском государстве нет шоу Голос воров, непорядок!
02.02.2019, 18:17
Гость: stalker

Правильно. И назвать это шоу надо "Писк".
02.02.2019, 17:51
Гость: Батун

На Голос приходят разные люди. Есть такие,которые,вроде,и голос имеют и слух,но, к ним ни один из наставников не поворачивается. Рассказывать анекдоты тоже не все умеют чтобы смешно получалось.
Какая-то мысль в этом шоу есть. Может она заключается в том,чтобы снять с людей депрессивность и зажатость. Иногда человеку просто достаточно улыбнуться и сказать одобрительные слова,чтобы он стал другим.
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