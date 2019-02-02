Первый канал устроит шоу «Голос» для безголосых участников

09:45

Первый канал объявил 28 января кастинг на шоу «Голос» для тех, кто этого самого голоса не имеет.

Страница отбора сопровождается залихватским объявлением: «У вас нет ни голоса, ни слуха? У вас нет никаких комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой! Примите участие в кастинге нового уникального вокального шоу Первого канала — заполните анкету!»

К объявлению прилагаются наводящие вопросы, типа «расскажите что-либо веселое о вашей работе». В анкете предлагают не только рассказать о себе и своей работе и загрузить примеры песен, но и просят оценить свое пение по 10-балльной шкале, приложить мнение о своих вокальных данных друзей и членов семьи. У потенциальных участников интересуются, учились ли они петь, пробовали ли петь на публике, где и что они мечтают спеть и т.п. Также соискателям дают понять, что они должны быть готоыв спеть две классические и две современные песни.

