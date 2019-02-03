Рэпер Децл внезапно скончался после концерта в Ижевске

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Отечественный рэпер Кирилл Толмацкий, также известный как Децл, скоропостижно умер вскоре после концерта в Ижевске.

Незадолго до смерти исполнитель выступал в кафе Posh, где проводилась закрытая вечеринка. Видео было опубликовано в сторис Истаграм, сообщает РЕН ТВ. На кадрах рэпер заводит толпу под одну из своих самых известных песен — «Вечеринка».

Концертный директор Децла Павел Беленец поведал, что после выступления Кирилл Толмацкий отправился в гримерку, где ему стало плохо. «Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер», — говорит Беленец. Точные причины смерти артиста нужно выяснять дополнительно.

Мать Децла Ирина Толмацкая оставила комментарий о нем у себя в Инстаграме. «Люблю тебя.....1983-2019», — написала она

Децл был одним из самых одиозных героев «поколения MTV» из 90-х. Будучи малолетним исполнителем, он у многих вызывал неприятие и стал именем нарицательным, обозначавшим мальчика-мажора. В начале нулевых устроил себе перезагрузку и стал выступать под псевдоним Le Truk. Один из последних треков «Миру мир» с его участием вышел недавно на сольном альбоме лидера «Кирпичей» Василия Васина «Триумф».

«Грустно, очень грустно, Децл умер. Так получилось, что одна из последних его записей это великолепный кусок на моём альбоме. Уверен, Джа примет его в свои объятия и даст ему всё. И, да, спасибо за вечеринку. Красивый человек, согласитесь?» - написал на своей странице ВКонтакте Василий Васин.

