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Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа

14:06 4.02.2019
Фото со страницы Никиты Преснякова в соцсети

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, попросил своих фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Музыкант написал в своем Instagram, что все участники проекта станут "сопродюсерами" трека его группы Мultiverseband "To Stay" и получат процент от прибыли.

"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" — написал Пресняков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Стать частью команды менеджеров и продюсеров очень просто. Переходите по ссылке ниже, регайтесь, получайте бонусы в Баунти программе, поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом! И еще что самое приятное - вы можете как оплатить, так и заработать Янк баксы, слушая музыку на платформе через Баунти программу! Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта! =) Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть! Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! ❤️ССЫЛКУ Я ОСТАВИЛ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ!❤️ P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь! #younk #multiverse

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

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Темы: Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 16:45
Гость: шаман

Внук,это кто?Если порода "пресная",так нечего на "зеркало пенять",папашка такой же "лузер"и "босота",как и все "пресные".Фамилии просто так не дают,пресный значит пресный,на "соленого" или "сладкого" не тянет."Шелуха" и "бедный родственничек".
04.02.2019, 15:58
Гость: Алекс

пусть у киркора-галкина попросит
04.02.2019, 15:56
Гость: Скептик

А что, ни один банк денег не дает?
Боятся рисковать?
Вот они, наследственные признаки нашей "элиты".
"Едим дома" за счет государства.
112-й прощальный концерт пролетает на "Вертолетах России".
Содержать театр за счет Минкульта.
Ведем корпоративы без уплаты налогов
Свои денежки бережем, о чужих не плачем.
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