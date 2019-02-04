Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов денег на съемки клипа

14:06

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, попросил своих фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Музыкант написал в своем Instagram, что все участники проекта станут "сопродюсерами" трека его группы Мultiverseband "To Stay" и получат процент от прибыли.

"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!" — написал Пресняков.