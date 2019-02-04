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«Моральный кодекс», 9 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

00:12 4.02.2019
«Моральный кодекс», 9 февраля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Эстетский поп-рок столичной группы "Моральный кодекс" на протяжении вот уже 30 лет слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса

Того самого вкуса, что с гитарной музыкой на русском языке связывают не то чтобы очень часто. Последние годы музыканты "Кодекса" провели, отвлекаясь на сольные проекты (скажем, солист Сергей Мазаев возглавляет эстрадный оркестр, струнный квинтет и продюсерскую компанию), но и группа остается на виду.

Один из секретов ее успеха - перфекционизм музыкантов, не издающих новый материал, пока он не отполирован до блеска. Как следствие, две из трех последних пластинок, выпущенных группой, оказывались компиляциями лучших песен. Зато их у нее и впрямь хватает - в чем на бис убедит уже традиционное февральское шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, носящее в этот раз вывеску "Московская зима".
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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