Ермен Ержанов исполнил свою последнюю песню для «Адаптации»

Лидер актюбинской «Адаптации» Ермен Ержанов сыграл зимнюю акустику 2 февраля в московском клубе «Археология»

2019-й начался для поклонников «Ады» не очень радужно. В середине января Ермен объявил о скором роспуске своей группы. Последний ее столичный концерт пройдет в клубе «Театръ» 26 апреля, ну а пока Ержанов доводит до ума последний альбом «Адаптации» в студии и ездит в разные города с сольными выступлениями.

В «Археологии» демократичная атмосфера. Верхнюю одежду никто сдавать не заставляет. На вопрос не будет ли холодно внутри, милая улыбчивая гардеробщица убежденно отвечает: «Будет жарко! Ведь ожидаем сегодня 50-60 человек». Прогнозы девушки оказались еще очень скромными, потому что в клубе было натурально не продохнуть. Сидячих мест всем не хватило, да и передвигаться по залу можно было с превеликим трудом. Особенно не повезло тем, кто оказался в проходе – снующие туда-сюда посетители их теснили со всех сторон. «Я сегодня работаю створкой», - смеялась стоявшая посередине стихийного «портала» девушка.

Интерес к концерту был закономерен. Пусть Ермен выступал один, но на него многие пришли для того, чтобы уловить его нынешнее настроение, попытаться понять, что его подвигло на такой неоднозначный шаг. Попробовать разгадать, что будет дальше. Ощутить свою и его причастность к уходящей в историю группе. Услышать в последний раз в песни в таком составе и с определенной драматургией, ведь в следующем проекте Ермена все неизбежно будет по-другому и на его сольниках. Сказать, наконец, те слова, которые не произносились раньше из ложной скромности либо же в них элементарно не было надобности.

Никаких программных заявлений Ермен со сцены не делал. «Добрый вечер, понеслась!» - и вот вам сразу «Мой город будет стоять». Песня звучала красноречивее любых ремарок: мол, ничего страшного не произошло, движемся дальше. Песни из грядущего альбома «Оруэлл» Ермен выделил в особый блок. Та, которую мы привыкли слышать под названием «Акиматы просят огня» теперь обрела каноническое название «Небо в огне». За ней – гранж с говорящим названием «Когда закончился искренний рок», отрекомендованный Ерменом, как последняя песня, написанная им для «Адаптации». Что тут добавишь – и песня, и связанный с ней художественный жест вышли очень красивыми. Настолько, что кто-то даже не выдержал: «Ермен, пиши дальше – не надо уходить».

К вящему удовольствию публики, в «оруэлловский» блок вклинилась гораздо более ранняя «Так горит степь». А после донельзя актуальной «Зима будет долгой» Ермен представил блок из предыдущего альбома «Адаптации» «Цинга», состоявший из заглавной, «Прозы зимы» и «Весь этот рейв». Спев «Кончилось время стихов», Ержанов напомнил, что после этой песни, вроде как, положено что-то читать. Но на сей раз поэтическое отделение было коротким («Смерть современного искусства», «Блюз бетонных коробок» и др.), потому что на 5 февраля в «Золотой вобле» на Марксистской был назначен поэтический вечер, с участием Ермена и Павла Карачина (который, к слову присутствовал на концерте в качестве зрителя).

Ко второму отделению Ермен припас свои самые знаковые и энергичные вещи – «Голод», «Ноябрь в окно», «Про дома» и др. Помимо прочего, прозвучала давно не игравшаяся «Заметать следы». Она неплохо проецировалась на ситуацию с роспуском «Адаптации», ведь такие, как Ермен, своих решений не меняют и, уходя, действительно заметают следы. Но прежде, чем он это сделает, поклонники успели сказать ему самое важное. После слов «чужие города, где нас совсем никто не любит» в «Ничего не понимаю». А провожали со сцены Ермена возгласами: «Ермен, спасибо за эти годы!».

…По пути с концерта просветленные парни из одной компании задирали друг друга, как резвящиеся щенки, и сходились во мнении на том, что если бы не обилие гаджетов, этот концерт по энергетическому накалу можно было принять за сейшн 20-летней давности…

